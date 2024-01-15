إصابة فلاح بطلقات خرطوش أثناء محاولة سرقته بالدقهلية

أصيب شخص بطلقات خرطوش على يد شخصين حاولا سرقته بالإكراه بقرية منشأة عبد الرحمن التابعة لمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية وتم نقله لمستشفى منية النصر لتلقي العلاج اللازم

وتلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا مأمور مركز شرطة دكرنس من مستشفى منية النصر المركزي بوصول شخص مصاب بجروح متهتكة بالساق الأيمن وآثار فتحات دخول وخروج طلقات بالكتف الأيسر وشظايا بالرقبة، بادعاء تعدى من آخرين.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه بدعى س ا م 43 عامًا فلاح ومقيم بقرية الشركة الإنجليزية 2 التابعة للمركز.

وبسؤاله أكد أنه أثناء سيره مستقلًا دراجته البخارية امام قرية منشأة عبد الرحمن فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية خلفه يحاولان إيقافه لسرقته .

وأضاف أنه أثناء مقاومته أطلقوا أعيرة نارية ادت الى إصابته وفرا هاربين ولم يتمكنا من سرقته .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .