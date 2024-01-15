محافظ الدقهلية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن وأحياء المحافظة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المشروعات الجاري تنفيذها بمراكز ومدن واحياء المحافظة في كافة القطاعات في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023 حيث تابع “مختار” أعمال المشروعات الجارية بنطاق مراكز ومدن واحياء طلخا واجا وميت غمر والسنبلاوين ونبروه وتمي الامديد والمنزلة وبلقاس.

ففي مركز ومدينة طلخا قالت رحاب المزين رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ أعمال فرد وتشغيل السن بشارع مصنع الكرتون المتفرع من شارع العراقي بطول ١٨٠مترا وعرض ٨أمتار تمهيدا للرصف من ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024 وتم تكليف نواب رئيس المركز ومديرى التنظيم بضرورة إزالة أي تعديات على خط التنظيم بالشارع.

وفي مركز ومدينة أجا قال حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة أجا إنه تم متابعة تنفيذ أعمال الرصف الجارية بالمدينة حيث تم وضع الطبقة السطحية النهائية بعدد من الشوارع التي تم رصفها ضمن أعمال الخطة الاستثمارية شملت شوارع بورسعيد و شارع المستشفى وشارع مركز الشرطة وشارع مجمع المدارس وذلك بأطوال اجمالية قدرها1400 م١٣م تقريبا واستهدفت الأعمال رفع كفاءة الطرق بشوارع مدينة أجا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و تم متابعة التنفيذ للتأكد أن العمل يسير وفقا للمواصفات الفنية المقررة مع مراعاة مناسيب بالوعات صرف مياه الأمطار مع مستوى الرصف ومراعاة الميول بالشارع لعدم تراكم مياه الأمطار.

وفي مركز ومدينة ميت غمر قال اللواء محمود ضياء الدين رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذأاعمال الرصف بشارع جسر النيل بطول 2 كيلو متر من الطريق السريع حتى ميدان العروبه ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية حيث تم البدء في اعمال التكسير وقطع الفيرما واستعدال المناسيب تمهيدا لفرد السن ودمكه لاستكمال اعمال الرصف ويسهم رصف الشارع في تحقيق السيولة المرورية باعتباره الشريان الرئيسي داخل مدينة ميت غمر.

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب احمد عبد العظيم رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ أعمال تركيب أعمدة كهرباء بمدخل المدينة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية هذا العام لرفع كفاءة الإنارة بمدخل المدينة ويتم الانتهاء من التنفيذ خلال شهر وفقا للتعاقد مع مقاول العملية.

وفي مركز ومدينة نبروه قال اللواء أنور مدحت رئيس المركز والمدينة إنه تم متابعة تنفيذ أعمال تجميل مدخل مدينة نبروه بجوار الكوبري العلوي ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وفي مركز ومدينة تمي الامديد قال المحاسب سيدالنخيلى رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال إستكمال مبنى رئاسة المركز والمدينة.

حيث إنه مكون من دور أرضى يتضمن المركز التكنولوجى واول علوى يشمل قاعة كبرى داخل الديوان لاجتماعات وثانى علوى مبنى مجلس محلى وكذا مكاتب إدارية وذلك ضمن أعمال الخطه الاستثماريه 2023/2024.

وفي مركز ومدينة المنزلة قال المهندس السيد عبدالسلام رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ اعمال توسعة وتجميل وإعادة رصف مدخل مدينة المنزلة لرفع كفاءته واستهدف المرور الانتهاء من التنفيذ في المواعيد المقررة من خلال تذليل العقبات التي تعترض التنفيذ.

وفي مركز بلقاس قالت المحاسب غاده الحمادي رئيس المركز والمدينة انه تم متابعة تنفيذ أعمال الرصف وتركيب خط مياه بمنطقه خلف مجلس المدينه والتي يتم تنفيذه مشروع تطوير العشوائيات.

وأكد مختار" أهمية تكثيف العمالة لدفع العمل وزيادة معدلات الاداء في جميع المشروعات والعمل الجاد في تذليل معوقات التنفيذ، مشيرا لضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل المشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الخطة هذا العام لدخولها الخدمة وتحقيق وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

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