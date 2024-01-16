في أحدث ظهور لها.. نسرين طافش تدعم القضية الفلسطينية

شاركت الفنانة نسرين طافش، ستوري، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتحدثت نسرين طافش، عن ضرورة مشاركة الأحداث في غزة، وقالت داعمة للقضية الفلسطينية: “لا تعتادوا المشهد”.

ومن ناحية أخرى، تعاقدت الفنانة نسرين طافش على الانضمام لفريق عمل مسلسل «بدون مقابل»، والمقرر أن يخوض من خلاله النجم هاني رمزي الماراثون الرمضاني 2024.

مسلسل بدون مقابل انتاج شركة أفلام محمد فوزي إخراج :جمال عبدالحمید تألیف : حسام موسی إشراف عام أحمد جابر مع كوكبة من نجوم مصر :هاني رمزي - داليا البحيري - وفاء عامر - خالد سليم - عمرو عبد الجليل.

آخر أعمال نسرين طافش

نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء، وهي الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائى يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.