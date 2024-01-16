يؤثر على البر والبحر.. الأرصاد: الطقس بارد والأمواج تتخطى الـ2 متر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وذكرت هيئة الأرصاد، في بيان لها، أنه متوقع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد نشاط الرياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وأضافت أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 18 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 18 10

بنهــــا 18 12

دمنهور 19 11

وادي النطرون 19 10

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 19 11

الزقازيق 19 12

شبين الكوم 18 12

طنطا 18 12

دمياط 19 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 20 09

رفح 19 09

رأس سدر 20 11

نخل 17 04

كاترين 13 03

الطور 20 13

طابا 18 11

شرم الشيخ 24 15

الاسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 19 09

السلوم 19 08

سيوة 18 05

رأس غارب 20 13

الغردقة 23 14

سفاجا 22 13

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 16

حلايب 23 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 18 10

بني سويف 19 08

المنيا 19 06

أسيوط 18 05

سوهاج 20 07

قنا 22 07

الأقصر 22 08

أسوان 23 09

الوادى الجديد 20 06

أبوسمبل 22 09

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة 30 16

المدينة 26 14

الرياض 26 12

المنامة 24 18

أبوظبى 28 21

الدوحة 27 19

الكويت 22 10

دمشق 15 04

بيروت 19 14

عمان 14 06

القدس 15 05

غزة 19 11

بغداد 20 08

مسقط 27 22

صنعاء 26 07

الخرطوم 30 15

طرابلس 21 13

تونس 22 13

الجزائر 21 11

الرباط 22 12

نواكشوط 34 16

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 09 03

إسطنبول 13 05

إسلام آباد 19 06

نيودلهي 16 08

جاكرتا 32 26

بكين 04 02-

كوالالمبور 30 24

طوكيو 09 01

أثينا 18 09

روما 16 09

باريس 02 02-

مدريد 15 11

برلين 00 04-

لندن 04 00

مونتريال 06- 12-

موسكو 02- 11-

نيويورك 00 06-

واشنطن 01 08-

أديس أبابا 25 10