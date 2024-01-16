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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزتهم 1.5 كيلو هيروين.. سقوط عصابة المخدرات بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن ضباط مركز شرطة أخميم بالتعاون مع ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على 3 أشخاص؛  إثر اتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة المُختلفة، وخاصة مادة الهيروين المُخدر متخذين من دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود إشارة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، مفاده ورود معلومات باتجار كل من:"ي. خ. م- 24 عامًا- عاطل، والمدعو ع. ك. أ- 38 عاما- عاطل، والمدعو م. م. أ- عاطل"، في المواد المخدرة المختلفة.

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وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول 750 جرامًا من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، وميزان حساس، ومبلغ مالي 270 جنيها، ودراجة بخارية دون لوحات معدنية، وبحوزة الثاني والثالث 750 جرامًا من مادة الهيروين المخدرة،  ومبلغ 510 جنيهات، وسلاحين أبيضين، وهاتفين محمول، وميزان حساس.

وبمواجهتهم اقروا بحيازتهم المضبوطات من أجل الاتجار، والميزان الحساس لوزن مادة الهيروين المُخدرة، والهواتف المحمولة خاصة بهم ويتم استخدامها في الاتصال بعملاءهم من مدمني المواد المخدرة المختلفة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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