أيمن هيبة: مصر لديها مقومات كبيرة للريادة في صناعة الطاقة المتجددة

قال المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، إن المستهلك المصري لديه فرصة قوية للاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر رئيسي للكهرباء، خاصة في ظل موجات تخفيف الأحمال التي تنفذها الحكومة خلال الفترة الحالية.

وأضاف هيبة، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء أدت إلى زيادة الطلب على إنشاء محطات الطاقة الشمسية في القطاعين السكني والصناعي بنحو 20% خلال العام الجاري رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح أن مصر لديها المقومات الكافية للريادة إقليميا وعالميا في قطاع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى نحو 42% من إجمالي الطاقة المستخدمة بمصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التعاون بين القطاع العام والخاص في الاستثمار بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، يعزز من فرص نمو القطاع، ويعزز من مساهمته في دعم الاقتصاد المصري، كما يسهم في تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

وذكر رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك إقبالا على إنشاء محطات الطاقة الشمسية، سواء من الأفراد أو المؤسسات، وهذا رغم التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر والنقص في توافر الدولار.

ولفت إلى أنه تم تقديم مئات الطلبات إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحصول على تصاريح لإنشاء المشروعات بالقطاعين السكني والصناعي.