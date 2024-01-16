تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة وهذه المحافظات.. ماذا سيحدث ؟

تحذير عاجل بسبب حالة الطقس

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر المستجدات في أحوال الطقس .

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توقع الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة نسبيا على كافة الأنحاء ليسود، اليوم ، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح علي غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة.



وكشفت الارصاد عن ان الاجواء ستكون مائلة للدفء على السواحل الشمالية، ودافئة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.



وذكرت هيئة الأرصاد- في بيان- أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وحذرت سكان محافظة القاهرة والمحافظات المحيطة من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى العاصمة.

و وجهت تحذيرًا ايضا لقائدي المركبات من الشبورة المائية التي تتركز على الطرق وتتسبب في ضعف الرؤية، مطالبة بزيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين، واستعمال مساحات الزجاج باستمرار، إضاءة كشافات الشبورة المائية، والحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلى المسطحات المائية.



من جانبها كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية في احد البرامج التليفزيونية إن حالة الطقس بدأت بالتحسن النسبي، مقارنة بالأيام الماضية، وانه سيكون هناك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، سيعمل بشكل كبير على زيادة فترات أشعة الشمس”.



وأضافت أن المرتفع سيساهم في حدوث استقرار في الأحوال الجوية”، مشيرة إلى أن درجات الحرارة اليوم أقل من المعدل الطبيعي لها.



وحذرت من انخفاض درجات الحرارة في فترة الليل، حيث تصل درجات الحرارة ليلا إلى 5 أو 6 درجات مئوية و أنه بداية من الغد سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة حتى يوم السبت القادم، وسيكون الطقس شتويا دافئا.



ونوهت بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية.



وكشفت عن أن العظمى على القاهرة اليوم ستكون بين 18 لـ 19 درجة في فترة النهار، وأن اليوم هناك أشعة شمس، ولكن في فترة الليل سيكون هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة، تصل في بعض الأماكن لـ 5 درجات".



وأشارت إلى أن هناك محافظات سيكون بها صقيع، وشبورة مائية في الساعات الصباحية ولذلك على الجميع توخي الحذر أثناء الخروج في الصباح، أو المساء وأن اليوم هناك نشاط للرياح بالمناطق الغربية، مثل مطروح وسيوة و الصحراء الغربية، وأن تلك الرياح ستكون مصاحبة لـ عواصف رملية وترابية، ولكن لن تؤثر على القاهرة.

و عن درجات الحرارة

وتسجل القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 07، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 07، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 09.