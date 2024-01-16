فرص وتحديات وتهديدات.. صالون الأوبرا الثقافي يناقش الذكاء الاصطناعي

تتواصل فعاليات وزارة الثقافة الهادفة الى تطوير فكر المجتمع حيث تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ضمن نشاطها الثقافى والفكرى صالونا ثقافيا بعنوان الذكاء الاصطناعى .. فرص وتحديات وتهديدات ويستضيف كل من المهندس زياد عبد التواب والدكتور محمد عزام عضوا لجنة الثقافة الرقميه بالمجلس الأعلى للثقافة ، الدكتور علي فرجاني الباحث في الاعلام الرقمي ومحاضر في فلسفة الذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني وعضو لجنة الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس الأعلى للثقافة ويديره الكاتبة الدكتورة انتصار محمد عضو المجلس المصري للشئون الخارجية وذلك فى السابعة مساء الاربعاء 17 يناير على المسرح الصغير.

وعلى جانب اخر وتجسيدا لاهداف وزارة الثقافة المتمثلة فى اعادة احياء التراث وتعريف الاجيال الجديدة برموزه تواصل دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تقديم سلسلة وهابيات حيث يقام حفلا بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة مساء الخميس 18 يناير علي مسرح معهد الموسيقي العربية.

ويتضمن البرنامج مختارات من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب منها شكل تاني ، خاف الله ، حسدوني ، امتى الزمان ، فوق الشوك ، حب الوطن ، سكن الليل ، اه لو تعرف ، بعمري كله حبيتك وفكروني .. أداء هند النحاس ، إسماعيل صادق وآيات فاروق .

جدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في إطار دور الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى، بالإضافة إلى تعريف الأجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الإبداع العربى .