بيان عاجل من الجيش الأمريكي بشأن توجيه ضربات عسكرية في اليمن

قال القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن ستوجه ضربات في اليمن طالما استمرت هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت أن الولايات المتحدة نفذت ضربة في اليمن دمرت أربعة صواريخ باليستية حوثية مضادة للسفن.

وجاءت الضربة ردا على صواريخ مضادة للسفن أطلقها الحوثيون على ممرات الشحن الدولية في جنوب البحر الأحمر، وأصابت ناقلة بضائع ترفع العلم المالطي.

وكان مسئول أمريكي، كشف اليوم الثلاثاء، تفاصيل الضربة العسكرية الجديدة التي وجهتها أمريكا لـ الحوثيين في اليمن.

وقال المسئول الأمريكي، في تصريحات صحفية، إن “القوات الأمريكية استهدفت ودمرت اليوم 4 صواريخ بالستية مضادة للسفن تابعة للحوثيين”، مؤكدا أن “الصواريخ كانت معدة للإطلاق من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وكانت وكالة “رويترز” للأنباء، ذكرت اليوم الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن أمريكا نفذت اليوم ضربة جديدة على صواريخ مضادة للسفن تابعة للحوثيين في اليمن.

بدورها، أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم الثلاثاء، استهداف سفينة بصواريخ بعدما رفض طاقمها الاستجابة لتحذيرات منها رسائل تحذيرية نارية.