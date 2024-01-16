تصريح صادم من وزير التجارة السعودي بشأن الانضمام إلى بريكس

قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، اليوم الثلاثاء إن المملكة لم تصبح بعد عضوًا رسميًا في البريكس.

ووجهت منظمة البريكس إلى ست دول للانضمام إليها خلال القمة التي عقدت العام الماضي في جنوب أفريقيا، حيث وجهت الدعوة إلى مصر والسعودية والإمارات وإثيوبيا وإيران والأرجنتين، غير أن الأخيرة أعلنت أنها لن تنضم.

وأوضح القصبي: "تمت دعوة المملكة العربية السعودية إلى البريكس، لكننا لم ننضم رسميًا بعد".

وفي الوقت نفسه، أصدرت قناة الإخبارية التلفزيونية الحكومية بيانًا في 2 يناير، قالت فيه إن المملكة العربية السعودية انضمت رسميًا إلى البريكس وأصبحت عضوًا كامل العضوية في المنظمة.

وتتكون منظمة بريكس من خمس دول هي الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، قبل أن يتم توسيعها بدعوة الدول الأخرى خلال القمة التي عقدت منتصف العام الماضي.