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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البلطي والبوري.. جهاز تنمية البحيرات: تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك المستزرعة

صدى البلد

أكد الدكتور صلاح المصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،  أنه بلغ الإنتاج الكلى المصرى حوالى 2.1 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تقترب من 85%  ، كما تحتل مصر المركز الأول إفريقيآ والسادس عالميا  في مجال الإستزراع السمكي كما تحتل المركز الثالت عالميآ فى إنتاج أسماك البلطى .

وأوضح " المصيلحي " خلال حوار ل "صدي البلد، أن نصيب الفرد المصرى من البروتين الحيوانى من الأسماك يبلغ حاليا نحو 23 كيلو جرام سنويا وحققت مصر المتوسط العالمى لنصيب الفرد المصرى من بروتين الاسماك التى تبلغ 21.5 كيلو جرام .

وأضاف " رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية" أن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك المستزرعة كالبلطى والبورى والمبروك والقراميط والدنيس والقاروص.

وقال إننا لا نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك للأسباب الآتية:

- يتم استيراد الأسماك التى لا نستطيع استزراعها فى مصر كالمكريل والتونة .

- هناك بعض أنواع الأسماك التى تستورد لتلبية رغبات السائحين الأجانب فى مصر.

-  يتم استيراد الأسماك المعلبة كالتونة والأنشوجة والسالمون .

- بعض حالات النفوق الذى يحدث للجمبرى فى مصر وخاصة اثناء التفريخ والرعاية. 

كما يوجد قطاع كبير خاص بالتصدير فى مصر يعمل وفقاً لارتباطات مع شركات منذ عهود طويلة.

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