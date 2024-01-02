البلطي بـ73 جنيها والبوري بـ110 جنيهات.. تعرف على أسعار الأسماك اليوم

رصدت عدسة “صدى البلد”,، أسعار الأسماك اليوم، الثلاثاء 2 ديسمبر 2023، بسوق الدقي، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل كيلو السمك البلطي متوسط سعر 73 الي 75 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك قشر البياض 180 جنيهًا.

فيما سجل كيلو سمك الفليه البلطي 190 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري الصغير 285 جنيه والوسط 350 جنيه والجامبو 500 جنيه والكابوريا 150 جنيه .

فيما تراوح سعر الدنيس من 310 إلى 350 جنيهًا.



وسجل سعر كيلو البوري ما بين 110 و125 جنيه.

وسجل سعر كيلو سمك المكرونة 120 جنيه واللوط 150 جنيه والسبيط البلدي 330 جنيه والكالماري البلدي 150 جنيه والجندوفلي 50 جنيه