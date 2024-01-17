منظمة المرأة العربية تعلن أسماء الفائزات بجائزة الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة

أعلنت منظمة المرأة العربية صباح اليوم، الأربعاء، أسماء الفائزات بـ"جائزة الإعلامية شيرين أبو عاقلة رمز الشجاعة والصدق في خدمة الحق".

جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية برئاسة جمهورية مصر العربية، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة المجلس القومى للمرأة، والوزيرات ورئيسات الآليات الوطنية المعنية بالمرأة عضوات المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية، والدكتورة فريال سالم، رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة، والدكتورة فادية كيوان، المديرة العامة للمنظمة، ورئيسات ورؤساء الوفود الرسمية.

وقد انقسمت الجائزة إلى فئتين، الأولى للإعلاميات اللاتى قدمن تحقيقات استقصائية تسلط الضوء على إحدى قضايا المرأة، والفئة الثانية للإعلاميات اللاتى استبسلن فى الدفاع عن الحق واستشهدن خلال قيامهن بدورهن الإعلامى فى تغطية العدوان على قطاع غزة.

وفازت ضمن الفئة الأولى كل من الصحفية المصرية الشيماء فاروق، والإعلامية العمانية جيهان بنت عبد الله اللمكية، والإعلامية اللبنانية كريستينا عاصي، والإعلامية اللبنانية كارمن جوخدار.

وضمن الفئة الثانية، فازت كل من الإعلاميات الشهيدات من فلسطين، وهن سلام خليل ميمة، وآلاء طاهر الحسنات، وسلمى مخيمر، ودعاء شرف، وآيات خضورة، وإيمان العقيلي، ونرمين حبوش، وحنين علي القشطان، وعلا عطا الله، وحنان عياد، ونرمين قواس، وأمل حسن أحمد زهد، وشيماء زياد خميس الجزار، ودعاء الجبور، والإعلامية الشهيدة فرح عمر من الجمهورية اللبنانية.

جدير بالذكر أن "جائزة الإعلامية شيرين أبو عاقلة رمز الشجاعة والصدق في خدمة الحق" هى جائزة تقديرية تكريما لذكراها، وهى جائزة خصصتها المنظمة.

وتستهدف الجائزة تكريم الإعلاميات العربيات الناشطات في مجال “التحقيق الاستقصائي”، واللواتي لهن إسهام مميز في نشر قضايا الإنسان والمجتمع، تأكيدًا للدور الهام للصحافة الاستقصائية في ترسيخ حق المساءلة وتعزيز حرية التعبير وتوصيل الحقيقة للرأي العام.

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