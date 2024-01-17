إنبي يفوز على الداخلية 2 - 1 في كأس الرابطة

حقق فريق نادي إنبي فوزًا ثمينًا على ضيفه الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم /الأربعاء/، على ملعب بتروسبورت في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لدور المجموعات لكاس الرابطة المصرية للأندية.



سجل هدفي إنبي كل من علي فوزي، في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، وأحمد صبيحة بالدقيقة 58، بينما أحرز فانوم الفريد هدف الداخلية في الدقيقة 62.



الفوز هو الأول لإنبي في المجموعة بعد أن خسر في الجولة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، ليرفع إنبي رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، بينما تكبد الداخلية الخسارة الأولى في المجموعة وكان حقق الفوز في الجولة الأولى على الإسماعيلي بهدف نظيف، ليتجمد رصيد الداخلية عند ثلاث نقاط في المركز الثاني وبفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الثالث.