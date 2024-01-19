خطة النواب: موازنة 2024/2023 تستهدف الحفاظ على استدامة الانضباط المالي

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024، تستهدف الاستمرار فى جهود الحفاظ على استدامة الانضباط المالي، وتحقيق استقرار مالى متوازن .

وأشار « عمر » فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد" إلى أن موزانة العام المالي الجديد، ستحمل العديد من التحديات بهدف تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية لجميع المصريين، مع استمرار العمل بالمبادرات المجتمعية وعلى رأسها حياة كريمة ، موضحا أن وزارة المالية ملتزمة أيضا بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي.

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جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024 فى الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين.

وقال وزير المالية: استطعنا تسجيل فائض أولى كبير 150 مليار جنيه، مقارنة بـ مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56٪؜ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، موضحًا أن العجز الكلي بلغ 4.95٪؜ من الناتج المحلى الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى .