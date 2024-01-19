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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر كمال يصل الإمارات لإحياء حفل بطولة الوحدة الودية بمشاركة الزمالك

عمر كمال
عمر كمال

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن وصول الفنان عمر كمال لإحياء حفل بطولة الزمالك ف الإمارات. 


 وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"الفنان عمر كمال يصل الإمارات لإحياء حفل بطولة الوحدة الودية بمشاركة الزمالك".
 

يذكر أن الزمالك خاض تدريبه الأول في أبوظبي مساء أمس الخميس على ملعب الشهامة استعداداً للقاء فريق الوحدة المرتقب غداً.

 

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كل من:


حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي -  محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي– عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم"أوباما" -  محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.


ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأمصلال القطري.


وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعوديووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

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