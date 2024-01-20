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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب سقط في ماكينة لطحن الغلال ببني سويف

صدى البلد

لفظ  شاب انفاسة الأخيرة متأثرا باصابته اثر  سقوطه في ماكينه لطحن الغلال، بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقله إلى مستشفى الواسطى المركزي،.


تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف،  إخطارا من غرفة عمليات  النجدة،  يفيد باصابة شاب اثر  سقوطه في ماكينة لطحن الغلال بقرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

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واستقبل مستشفى الواسطى المركزي حسن رجب محمود ا 35 عامًا، ومقيم بقرية ميدوم بمركز الواسطى شمال المحافظة،  مصابًا  بنزيف في الصدر والبطن، و لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الواسطى المركزي متأثرًا بإصابته، وتم إيداع الجثمان مشرحة المستشفى تحت إشراف جهات التحقيق.

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