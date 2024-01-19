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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف بني سويف تطلق 8 قوافل دعوية في 40 مسجدا

صدى البلد


أطلقت مديرية أوقاف بني سويف اليوم الجمعة بإشراف الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل الوزارة  ثمانية قوافل دعوية.

يأتي ذلك في إطار الدور المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية حيث انطلقت القوافل تجوب ٤٠ مسجدا من مساجد المديرية تحدث فيها الجميع بصوت واحد حول موضوع (مجتمع بلا إدمان المخدرات طريق الهلاك) .

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حيث كان من جملة ما تحدثوا عنه خطورة الإدمان وأثره السلبي على تقدم ورقي وازدهار المجتمع حيث أن العقل هوا مناط التكليف والتكريم الإلهي للإنسان فقال تعالى ( ولقد كرمنا بني آدم) وقد نهانا الله تبارك وتعالى عن ان نلقى بأنفسنا في وحلة الهلاك فقال تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحذرنا من أن نلحق الضرر بأنفسنا أو بغيرنا فقال صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا إضرار)
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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