2300 نشاط خلال عام.. إنجازات فرع ثقافة بني سويف خلال 2023

قال الدكتور أحمد خليفة وكيل وزارة الثقافة ببني سويف، إن الفرع حقق العديد من الانجازات علي المستوي الإداري، علي الرغم من وجود العراقيل التي واجهت الفرع إلا أنه حقق إنجازات كثيرة فقد نفذ الفرع 2300 نشاط مقارنة بالعام الماضي الذي حقق 1980 عن نفس المدة بزيادة 15% تقريبا في عدد الأنشطة.

وفيما يلي نستعرض إنجاز الإدارات الثقافية بفرع ثقافة بني سويف:

نفذت إدرا ة الخدمات الثقافية عدد 1740 نشاط عبر اقسماها وبلغ عدد المستفيدين حوالي 45000 مستفيد تقريبا متوزعة كالتالي ، بلغ عدد انشطة قسم المكتبات حوالي 566 نشاط وبلغ عدد المستفيدين 5000 تقريبا ، قسم الثقافة العامة 486 نشاط وبلغ عدد المستفيدين 16000 تقريبا ، التمكين الثقافي 167 نشاط وبلغ عدد المستفيدين 5000 تقريبا ، نوادي الادب 278 نشاط وبلغ عدد المستفيدين 6000 تقريبا ، المواهب 187 نشاط وبلغ عدد المستفيدين 6000 تقريبا ، الدراسات والبحوث 56 نشاط بلغ عدد المستفيدين 7000 تقريبا

كما تم اعتماد فرقة كورال اطفال قصر ثقافة بني سويف كفرقة (ب ) بدلا من (ج )، اعتماد وانشاء فرقة الاطفال للفنون الشعبية لاول مرة ، اقامة عدد 14 قافلة ثقافية بقري محافظة بني سويف قدمت من خلالها العديد من الانشطة من محاضرات وعروض فنية وعروض الاراجوز و امسيات شعرية وعروض مواهب وورش فنون تشكيلية وذلك بقري مثل سدس وابسوج و قمبش و قرية الهرم و بهبشين و الكوم الاحمر نفذ الفرع عدد 2 اسابيع ثقافية للمواهب بمدينة ناصر ومدينة الفشن

كما تمت الموافقة على مشروع المكتبة السمعية البصرية لذوي الاحتياجات الخاصة ، ادارة الخدمات الفنية.

ونفذت ادارة الخدمات الفنية عدد 558 نشاط عبر اقسامها وبلغ عدد المستفيدين 36000 تقريبا موزعة كالتالي :

- بلغ عدد انشطة قسم الفنون التشكيلية بواقع 297 نشاط وبلغ عدد المستفيدين 6000 مستفيد منهم 291 ورشة فنون تشكيلية وبلغ عدد المسفيدين 5000 مستفيد تقريبا

وعدد 6 معارض فنون تشكيلية وبلغ عدد المستفيدين 1000

- بلغ عدد انشطة قسم المسرح 94 نشاط منهم 14 عرض مسرحي كبير و عدد 80 نشاط مسرح عرائس وبلغ عدد المستفيدين حوالي 23000 مستفيد تقريبا

- بلغ عدد عروض الفرقة الفنية بالفعر 133 عرض فني وبلغ عدد المستفيدين 20000 مستفيد تقريبا

- بلغ عدد الحفلات الفنية 16 حفلة وبلغ عدد المستفيدين 2000 مستفيد تقريبا

- بلغ عدد عروض السينما 18 عرض سينمائي وبلغ عدد المستفيدين 500 مستفيد

2- تنظيم الاحتفال المركزي بشهر رمضان المعظم بالممشي السياحي للمحافظة بحضور معالي / وزير الثقافة

3- اقامة العديد من الاحتفاليات بجميع مراكز محافظة بني سويف بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والتربية والتعليم والاندية مثل النادي الرياضي ونادي الشرطة و نادي الادارة المحلية

4- الاحتفال بذكري ثورة ٣٠ يونيو في جميع المواقع الثقافية

5- احتفالات يوم القرية تحت رعاية السيد / محافظ بني سويف وعيد المحافظة بواحة ميدوم

6- الاحتفال بذكري انتصار أكتوبر المجيد في جميع المواقع وقد اثنت الهيئة العامة لقصور الثقافة على أداء الفرع في تلك المناسبة في بوست على صفحة الإعلام بالهيئة تحت عنوان (زخم في احتفالات انتصارات أكتوبر في فرع ثقافة بني سويف)

7- تنفيذ عروض مسرح التجوال والمواجهة بقري حياة كريمة

8- زيادة عدد إنتاج العروض المسرحية لنوادي المسرحية من عدد ٢ عرض للفرع الي عدد ٥ عروض

9- مشاركة فرقة بني سويف للفنون الشعبية بالعديد من المناسبات والفعاليات القومية والدولية منها تعامد الشمس و مهرجات التحطيب و صيف بلدنا

10- المشاركة في العديد من الاحتفالات بالمحافظة منها العيد القومي للمحافظة بحضور السيد المحافظ والقيادات التنفيذية

3- ادارة الشئون المالية والادارية

حققت ادارة الشئون المالية والادارية العديد من النجاحات بتوجيه من مدير عام الفرع وتحت اشرافه شخصيا

- افتتاح قصر ثقافة ببا

- انشاء قاعدة بيانات حديثة للعاملين

- إدخال الكهرباء والمياه الي مكتبة الحي الثاني التي كانت داخل الخدمة منذ ٢٠١٩ ولم يدخل بها كهرباء ولا مياه الا في شهر يوليو ٢٠٢٣

- توزيع الإثابة والمكافأه على العاملين وفقا للاستحقاق واللوائح والجهد المبذول

4- ادارةالصيانة

تم عمل صيانة بجميع المواقع الثقافية وفقا للامكانيات المتاحة للفرع وذلك من اجل تقديم خدمات ثقافية في اماكن تليق لاسم وزارة الثقافة

5- ادارة التدريب

وفي ظل شعي الادارة في تطوير العاملين ورفع كفائتهم تم توفير العديد من الدورات التدريبية للعاملين منها

1- تدريب عدد 80 فرد من العاملين بالفرع علي الرقمنة

2- تدريب عدد 28 فرد من العاملين علي اعمال السلامة والصحة المهنية وتكوين لجنة رئيسية للفرع لاول مرة عن السلامة والصحة المهنية بالاضافة للجنة السلامة الوصحة المهنية بقصر ثقافة بني سويف

3- تدريب العاملين بمنتدي الخبرات في مجالات التمكين الثقافي و الفنون التشكيلية والتخطيط

4- عمل لقاءات ومحاضرات للعاملين عن مدونة السلوك الوظيفي ومكافحة الفساد

5- مشاركة العاملين في الدورات التي تنظمها التنظيم والادارة منها قانون الخدمة المدنية والادارة الاشرافية وفن التعامل مع الجمهور وادارة الازمات و دورات الحاسب الالي

6- توفير تدريب ريادة الاعمال الابداعية كرياتيف سيركل بالتعاون مع المجلس الاعلي للثقافة للعاملين وابناء محافظة بني سويف لاول مرة علي مستوي الصعيد

7- تدريب عدد 4 من العاملات بالفرع وحصولهم علي دور ة القيادات النسائية

8- توفير التدريب للعاملين في الحوكمة والرقمنة بالمعهد القومي للحوكمة

9- توفير دورة الاستتراتيجية والامن القومي وادارة الازمات بالاكاديمية الوطنية للتدريب

واضاف مدير عام الثقافة أن فرع ثقافة بني سويف هذة الانجازات وفقا للمشروع التنموي الذي تقدمت به لقيادة فرع ثقافة بني سويف والتي تسعي جمعيها نحو من خلال تنفيذ برنامج رؤية مصر2030- وبرنامج استراتيجية التنمية المستدامة والتي نحاول فيها الوصول الي صناعة الوعي الثقافي بكافة أشكاله الثقافية وفق معطيات التقسيم لفرع ثقافة بني سويف ، وتأسيس قاعدة صلبة لازدهارها الثقافي لينبثق من إيماننا بأهمية بناء الإنسان وتمكينة في بيئة إيجابية وجاذبة، تتوافر فيها مقوّمات جودة الحياة للمواطنين ، ليساندهم بنيان أسري متين ومنظومة ثقافية جيدة لكل مواطن مصري علي ارض مصر وذلك من خلا ل تطوير الخطط والفاعليات الثقافية التي تحقق الاستراتيجية علي النحو التالي :

- برنامج تعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع المصري

وذلم من خلال غرس قيم المواطنة في المجتمع بالتواصل الإيجابي والمباشر مع المواطنين بما يحقق أهداف خطة التنمية المستدامة وبناء الانسان المصري ، مكافحة الارهاب والفكر المتطرف وتشجيع السياحة ومواجهة الادمان وتنمية الشباب و محاربة الامية والفساد والانشطة الخاصة بالبيئة والتوعية الصحية وفي هذا الإطار نفذ فرع ثقافة بني سويف عدد 1121 نشاط (العام الماضي عدد 956 نشاط ) اي بمعدل زيادة 17 % تقريبا وذلك من خلال انشطة متنوعة استفاد منها حوالي 39000 مستفيد

ومن ابرز الانشطة التي نفذها الفرع

- المشاركة في العديد من المبادرات مثل حياة كريمة و اتحضر للاخضر و سفراء المياة وتنمية قرية الهرم و عزبة النور بالتعاون مع الجهات المختلفة

- نفذ الفرع عدد 75 نشاط لمكافحة الارهاب والفكر المتطرف بزيادة قدرها 75 % عن العام الماضي وبلغ عدد المستفيدين حوالي 5000 فرد تقريبا

- نفذ الفرع عدد 136 نشاط في غرس قيم المواطنة والانتماء بزيادة قدرها 147 % عن العام الماضي وبلغ عدد المستفيدين حوالي 10000 فرد تقريبا

- نفذ الفرع العديد من الانشطة والفاعليات التي تهتم بتشجيع السياحة وتسليط الضوء علي الاماكن السياحية باللمحافظة مثل احتفالات شهر رمضان بالممشي السياحي واحتفالية عيد المحافظة بواحة ميدوم والمشاركة بمبادرة تنمية قرية الهرم ( بواحة ميدوم ) والعديد من القوافل القافية والعديد من الفاعليات الفنية بالاماكن السياحية

- برنامج تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين

وذلك من خلال اكتشاف المواهب من ابناء محافظة بني سويف وتنمية هذة المواهب نفذ فرع ثقافة بني سويف عدد 812 نشاط ( العام الماضي 779 نشاط ) اي بمعدل زيادة 5 % تقريبا وذلك في مجالا ت الفنون التشكيلية والادبية والتثميل والغناء والعزف و الاداء الحركي والالقاء استفاد منها 16000 موهوب وتم التعاون مع العديد من الجهات مثل التربية والتعليم ببني سويف والتضامن الاجتماعي حيث تم التعاون في اكتشاف الموهوبين وتنميتهم وضم الموهوبين للفرق الفنية الموجودة بالفرع او لاندية المواهب

- برنامج حماية وتعزيز التراث الثقافي

وذلك من خلال الحفاظ علي التراث الشعبي السويفي من غناء و عزف و اداب شعبي و منولوج و فنون تلقائية ولقد نفذ الفرع عدد 84 عرض فني ( 80 عرض العام الماضي ) بزيادة قدرها 5 % وبلغ عدد المستفيدين 9500 تقريبا

- برنامج العدالة الثقافية

وذلك من خلال توفير الخدمات الثقافية واتاحتها بالقري والاماكن المحرومة ورعاية ذوي القدرات الخاصة وتمكين المراة و اقامة المعارض الفنية واتاحتها للجميع و كذلك معارض الكتب

ولقد نفذ الفرع عدد 263 فاعلية ( وقد تحقق العام الماضي عدد 176 ) بزيادة قدرها 50 %

وبلغ عدد المستفيدين 13000 مستفيد تقريبا

- اقامة العديد من الانشطة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة حيث نفذ الفرع عدد 167 نشاط لذوي الاحتياجات الخاصة مثل الورش الفنية والعروض الفنية والمحاضرات والندوات خاصة بمدارس النور والامل و الفكرية و لمن يعانون من التوحد وفرط الحركة والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية مثل ( كلية العلوم ذو الاعاقاة ، التضامن الاجتماعي ) والغير الحكومية

- اقامة العديد من الانشطة الخاصة بالمراة حي ث نفذ الفرع عدد 76 نشاط منها حلقات بحثية وورش لتنمية مهارات المراة وتشجعيعها علي العمل وممارسة هوايتها و تمكينها

- تم الخروج بالعديد من الانشطة وتنفيذها في القري المحرومة من الخدمات الثقافية و ايضا تقديم الخدمات الي الفئات المختلفة من ( اطفال وشباب و مراة ) وذلك من خلال التنوع في الانشطة المقدمة في القوافل الثقافية ( محاضرات ، امسيات شعرية ، عروض الاراجوز ، ورش مواهب ، ورش فنية للسيدات ،انشطة لذوي الاحتياجات الخاصة ، عروض فنية ، مسابقات ثقافية )

- اقامة معظم الاحتفالات المختلفة خارج المواقع الثقافية مثل مراكز الشباب و الاندية ودور الرعاية الاجتماعية

- عمل معارض فنون تشكيلية متنوعة لجميع الفئات( مواهب ، شباب / ذوي احتياجات خاصة ، مراة ) من ابناء المحافظة

- برنامج تطوير المؤسسات الثقافية

وذلك من خلال رفع كفاءة ورفع كفاءة إدارة البنية الأساسية للخدمات الثقافية وتوسيع نطاقها وبناء قدرات ابنائها من خلال تدريب العاملين والحاقهم بالبرامج التدريبية المتنوعة و ايضا من خلال رفع كفاءة المواقع الثقافية وذلك من خلال

- تدريب حوالي 120 موظف تقريبا علي التخطيط و التخطيط الاستراتيجي واالاعلام وذوي الاحتياجات الخاصة و الرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد و الشئون الثقافية والفنون التشكيليةواعمال السلامة والصحة المهنية و بناء الانسان

- التعاون مع العدد من الجهات مثل مديرية التنظيم والادارة ببني سويف ، محافظة بني سويف ، هيئة استعلامات بني سويف ، مديرية السياحة ، مديرية اثار بني سويف ، مديرية التربية والتعليم ومديرية التضامن الاجتماعي ، شركة مياة الشرب ببني سويف ، الازهر ، الكنيسة ، الاوقاف ، مديرية الشباب والرياضة ، مجالس المدن ، جامعة بني سويف ، المجلس القومي للسكان ، مديرية الصحة ، هيئة محو الامية وتعلم الكبار، المجلس القومي للمراة والبيئة

واتي تشاركت معنا في تنفيذ العديد من الفاعليات والانشطة التي تحقق الاهداف المشتركة .

- التعاون مع الادارات العامة للهيئة مثل ادارة الشباب والعمال وادارة القرية وتنفيذ فاعليات بداخل المحافظة مثل القاوفل المركزية بقري حياة كريمة وايضا مع الادارة المركزية للتدريب وتنفيذ برنامج السلامة والصحة المهنية وايضا التعاون مع المجلس الاعلي للثقافة وتنفيذ برنامج كرياتيف سيركل

- القيام باعمال الصيانة اول باول بالمواقع الثقافية التابعة للفرع وفقا للامكانيات المتاحة .

- الاجتماع الدوري مع مدير ي المواقع والادارات و المتابعة المستمرة للخطط ومدي تطويرها ومتابعة تنفيذها من خلال المتابعة الشخصية او من خلال فريق عمل المتابعة



وتابع مدير عام الثقافة أنه على الرغم من كل هذه الانجازات ولكن هناك معوقات وقفت ضد تحقيق المزيد من هذه الانجازات مثل :

1- عدم وجود سيارة بالفرع

وهذا نتج عنه

- بطئ ارسال واستلام المستندات من اقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد

- عدم تنفيذ القوافل الثقافية والانشطة والفاعليات التي كنت اامل في تحقيقها

- عدم المتابعة المستمرة للمواقع الثقافية

- نقل الديكورات الخاصة بالعروض المسرحية لعرضها باماكن عديدة محرومة من الخدمة الثقافية

2- عدم وجود صيانة دورية باجهزة المسرح و الاطفاء والحماية المدنية والتكيفات والتي تحتاج امكانيات تفوق امكانيات الفرع وكذلك وحدة الصوت الخارجية

3- مخازن الفرع مكدسة بالكهنة

4- مستلزمات الفرع من ادوات ( كتابية ، كهربائية ، سباكة ، دفاتر ،،،،) وخلافة غير كافية

5- عدم وجود العديد من الاخصائيين ( مسرح ، فنون تشكيلية ، موسيقي ،،،،)

6- عدم وجود عدد كافي من الفنيين ( صوت ، ضوء ، سباكة ، نجارة ، كهرباء ،،،،)

7- عدم وجود عدد كافي من الخدمات المعاونة

8- مكتبة عبد السلام عارف مغلقة وغير مفعلة منذ عام 2019علي الرغم من مخاطبة الاقليم اكثر من مرة

9- عدم وجود ادارة بالتفتيش المالي بفرع الثقافة مما يضعف من الدور الرقابي والمتابعة

10- وجود مشاكل بالهيكل التنظيمي بالفرع ووجود اخصائين يعملون في غير تخصصهم

11- ثبات مبلغ االثابة ( الجهود الغير العادية ) احدي عشرة الف جنيها تقريبا منذ 2016 علي الرغم من ارتفاع التضخم واصبح ضعيف لتشجيع العاملين علي العمل والجهود غير

العادية

12- عدم تسليم قصر ثقافة شرق النيل والبطء في اعمال التشطيبات حتي تاريخه .

كل هذه المعوقات غير المعوقات التي واجهتها من اجل تنفيذ وتطوير العمل الثقافي بالفرع من وجود مشاكل ادارية ومع المنتفعين من هذه المشاكل و استطعت التغلب عليها ومواجهتها بكل حسم من اجل فرض نظام يعطي الحق لمستحقيه ويكافئ من يعمل باخلاص .



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