منهم 4 أطفال.. تسمم 6 أشخاص بـ كبدة فاسدة في بني سويف

أصيب 6 أشخاص من بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة "كبدة" فاسدة بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، بمغص، وقيء، واشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة "كبدة" داخل منزلهم بقرية السلطاني التابعة لدائرة مركز ببا.

دفع مرفق الإسعاف بـ 3 سيارات إلى موقع البلاغ، وتبين أن المصابين هم؛ "سيد.ع.س" 40 عامًا، و زوجته "نهى.ج.س" 30 عامًا، وأبنائهما "فرحة" 13 عامًا، و "محمد" 11 أعوام، و "نغم" 5 أعوام، و "تميم" عام واحد.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، و لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، و تحرر محضر بالواقعة.