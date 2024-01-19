عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منهم 4 أطفال.. تسمم 6 أشخاص بـ كبدة فاسدة في بني سويف

صدى البلد

أصيب 6 أشخاص من بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة "كبدة" فاسدة بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بإصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، بمغص، وقيء، واشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة "كبدة" داخل منزلهم بقرية السلطاني التابعة لدائرة مركز ببا.

دفع مرفق الإسعاف بـ 3 سيارات إلى موقع البلاغ، وتبين أن المصابين هم؛ "سيد.ع.س" 40 عامًا، و زوجته "نهى.ج.س" 30 عامًا، وأبنائهما "فرحة" 13 عامًا، و "محمد" 11 أعوام، و "نغم" 5 أعوام، و "تميم" عام واحد.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي، و لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، و تحرر محضر بالواقعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

صدمة .. مدة غياب محمد صلاح وموقفه من مباراة كاب فيردي القادمة

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

معيط: برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة.. فيديو

الأدعاء السويسري يقدم شكوى جنائية ضد رئيس إسرائيل خلال مشاركته في دافوس

بادرة طيبة.. باكستان تدعو إيران لتوثيق التعاون والعمل معا

به تفقد أبناءها..خطيب المسجد النبوي يحذر الأمهات من فعل شائع عند الانفعال

اللجنة الأولمبية: رفض دعوى هشام حطب المستعجلة أمام المحكمة الدولية الرياضية

حكم طلب الطلاق بسبب الوسواس القهري.. الدين بيقول ايه؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة.. 3303 وظيفة جديدة برواتب مجزية.. تفاصيل

إلهام شاهين تستعرض رشاقتها بفستان ملفت

طعام شائع يدمر صحة الأطفال| احذر منه

مش مراتي.. إطلالات مريم علاء بعد شائعة زوجها من حسين فهمي.. شاهد

فيديو

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ