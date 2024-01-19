تكثيف المرور على المجاري المائية للحماية من مخاطر السيول في بني سويف

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، مخر سيل بياض العرب شرق النيل بمركز بني سويف، ضمن خطة المحافظة لمتابعة أعمال الحماية من مخاطر السيول ، وتكثيف المرور على المجاري المائية ، وفي إطار الاستعدادات الدائمة لموسم الأمطار والسيول والأزمات والمواقف الطارئة.



وخلال زيارته"اليوم"اطمأن السكرتير العام المساعد على جاهزية المخر،مشيراً إلى توجيهات المحافظ "الدكتور محمد هاني غنيم" باستمرار المراجعة لكافة المخرات وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها بصفة دائماً،والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها، بالإضافة إلى تشكيل لجان من الرى وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات وبرابخ ومصارف وسدود وحواجز شنايش وبلاعات ، ومتابعة حالتها بشكل دوري.