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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح معرضًا خيريًّا بكلية التربية للبنات

افتتاح المعرض الخيري
افتتاح المعرض الخيري

أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات؛ جولة تفقدية تابع خلالها لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات فرع البنات بمدينة نصر.

كما قام نائب رئيس الجامعة بافتتاح معرض خيري للملابس بكلية التربية للبنات بالقاهرة بحضور الدكتورة خضرة سالم، ممثل الأزهر الشريف في مجلس الشيوخ، والدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة، ومديرة الأمن الإداري لفرع البنات منال حافظ، ومديرة الكلية تهاني سمير.

وعبَّرت طالبات الكلية عن سعادتهن بالمعروضات المتنوعة التي ضمها المعرض الذي نظمته إدارة كلية التربية بنات برئاسة الدكتورة منال الخولي، عميدة الكلية.

كما قام الدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة، بجولة تفقدية إلى مركز الحاسب الآلي بفرع البنات بحضور الدكتورة عفاف أبو الفتوح صالح، مديرة المركز.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بجهود مركز الحاسب الآلي في دعم مسيرة التحول الرقمي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م، مشيرًا إلى أن المركز من المراكز المعتمدة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا؛ نظرًا لحصوله على الشهادة الدولية لنظام إدارة المؤسسات التعليمية الأيزو (iSO21001 :2018)، وأيضًا المركز في طليعة المراكز المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بجانب حصوله على الاعتماد الدولي icdl Arabia من منظمة اليونسكو.

وثمن نائب رئيس جامعة الأزهر قيام المركز بعقد وتنظيم دورات لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين، إضافة إلى تدريب وتأهيل طلاب وطالبات كليات جامعة الأزهر على أساسيات الحاسب الآلي.

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جامعة الأزهر البنات جولة تفقدية امتحانات معرض خيري

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