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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

انتقاد لاذع لـ إيلون ماسك بسبب قرد .. ما القصة؟

صدى البلد

تعرض "ايلون ماسك" مالك موقع إكس لانتقادات بعد ظهور مقطع لقرد تجريبي من شركة Neuralink وهو يلعب لعبة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قارن البعض الاختبار باختبار The High Evolutionary كما حدث في فيلم الخيال العالمي الشهير Marvel's Guardians of the Galaxy Vol. 3.

 تُظهر اللقطات المنشورة على موقع يوتيوب، بيجر، قرد المكاك البالغ من العمر تسع سنوات وهو يتحكم في اللعبة بعقله بعد تلقي شريحتين دماغيتين مثيرتين للجدل على كل جانب من جمجمته. 

وأثناء لعبه، تمت مكافأة القرد بعصير الموز الذي تناوله من خلال القشة.

وأوضح التعليق الصوتي: "يمكننا التفاعل مع Neuralinks ببساطة عن طريق إقرانها بجهاز iPhone، تمامًا كما يمكنك إقران هاتفك بمكبر صوت Bluetooth".

وأضاف التعليق الصوتي "تسجل الروابط من أكثر من 2000 قطب كهربائي مزروع في مناطق القشرة الحركية لجهاز بيجر والتي تنسق حركات اليد والذراع."

إيلون ماسك قرد وسائل التواصل الإجتماعي

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