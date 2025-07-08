الزمالك يشعل الميركاتو.. 8 صفقات جديدة على الأبواب

بدأ نادي الزمالك تحركاته الجادة في سوق الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعدد من الصفقات المميزة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وتسعى إدارة الزمالك إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، من خلال تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة الفريق ودعمه بعناصر جديدة في مختلف المراكز.

وبحسب ما تم تداوله، اقترب الزمالك من التعاقد مع سبعة لاعبين حتى الآن، دون إعلان رسمي من جانب إدارة النادي. وتضم قائمة الأسماء كلا من، شيكو بانزا جناح منتخب أنغولا ونادي إستريلا البرتغالي، المهدي سليمان حارس مرمى انتقال حر، أحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي حامد حمدان مهاجم بتروجيت، عمرو ناصر مهاجم فاركو، أحمد شريف مهاجم فاركو، آدم كايد مهاجم فلسطيني دولي.

كما ارتبط اسم اللاعب الأنجولي زيني سلفادور بقائمة اهتمامات النادي.

ورغم كل التحركات، لم يصدر أي إعلان رسمي من إدارة الزمالك بشأن إتمام أي من هذه الصفقات حتى الآن، وسط ترقب من الجماهير للإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.