مصير الجزيري والجفالي على طاولة فيريرا.. والإعارة الأقرب |خاص

كشف مصدر بنادي الزمالك أن إدارة الكرة تتجه لإعارة المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل تراجع مستواه الفني وعدم ثبات أدائه خلال الموسم الماضي.

وأوضح المصدر لـ “ صدي البلد” أن الجزيري لم ينجح في الحفاظ على مستواه مع القلعة البيضاء، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لبحث إمكانية خروجه على سبيل الإعارة، لإفساح المجال أمام تدعيمات هجومية جديدة يستعد النادي لإبرامها.

وأضاف المصدر أن نفس التوجه ينطبق على التونسي الآخر أحمد الجفالي، الذي لم يتمكن من إثبات نفسه داخل صفوف الفريق بسبب سوء حظه مع الإصابات المتكررة، ما أعاق ظهوره بالشكل المنتظر منذ انضمامه إلى الزمالك.

ومن المقرر أن يتم حسم مصير اللاعبين بشكل نهائي خلال فترة الإعداد الحالية، بناءً على رؤية الجهاز الفني وتقرير المدير الرياضي للنادي جون إدوارد.