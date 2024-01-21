عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها تعلن الفرق المتأهلة للمشاركة في «هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم»

هاكاثون جامعة بنها
هاكاثون جامعة بنها

أعلنت جامعة بنها عن الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية في "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم"، والمقام في جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة "NAID"، ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، إن الفرق المتأهلة عددها 30 فريق يمثلون 20 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، حيث تشارك جامعة بنها بثلاث فرق، فيما تشارك بعض الجامعات بفريقين وهي جامعة الزقازيق، وجامعة مطروح، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة المنصورة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة الجلالة، وجامعة عين شمس، بجانب مشاركة فريق واحد لكل جامعة من الجامعات التالية وهي: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة المنيا، وجامعة طنطا، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة المنوفية، وجامعة الأقصر، وجامعة أسيوط، والجامعة المصرية الصينية، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الفيوم، وجامعة حلوان.

وأضاف الجيزاوي أن مسارات هاكاثون تمكين ذوي الهمم تتكامل بغرض المساهمة في استحداث حزمة من الأفكار والمشاريع البرامجية الحديثة وتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم وكذلك التوظيف.

وأشار إلى أن جميع المسارات الهاكاثون تتكامل للوصول للهدف وهو "تمكين ذوي الهمم" وإزالة الحواجز والعوائق بين الأشخاص ذوى الهمم والمجتمع من خلال إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة تشمل: الصحة، والتعليم، والتوظيف، والرياضة، والترفيه، والإتاحة. 

من جانبه، قال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن باب التقدم للمشاركة في المسابقة تم افتتاحه يوم 14 أكتوبر من العام الماضي، واستمر التسجيل متاحًا حتى يوم 31 ديسمبر من العام الجاري حينما أعلنت جامعة بنها عن مشاركة 195 فريقا يمثلون 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، وبعد التصفيات الأولية نجح 30 فريقا يمثلون 20 جامعة حكومية وخاصة وأهلية في المشاركة بالمرحلة النهائية من الهاكاثون، حيث من المتوقع مشاركاتهم بأفكارهم ومشاريعهم في 3 مسارات تمثلهم المسابقة.

وأضاف سمير أن جامعة بنها سبق وأقامت "هاكاثون الحكومة الذكية، وهاكاثون المدن الذكية" تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيس، وقد حرصت جامعة بنها على الاستمرار في قيامها بدورها في تشجيع الطلاب على الابتكار والبحث والتطوير لذا أقامت هذا العام فعاليات "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم".

فيما أوضح الدكتور شادي المشد، المدير التنفيذي للمعلومات ومنسق عام الهاكاثون، أن الجامعة حريصة على إقامة "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم" من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي بجانب السعي المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية. 

وأكد توفير جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاح الهاكاثون ومساعدة الطلاب من الفرق المختلفة في تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم، مشيرًا إلى أن الفعاليات النهائية للمسابقة تستمر على مدار الأيام من 11 إلى 13 فبراير الجاري، حيث سيتم في ختام المسابقة الإعلان عن الفرق الفائزة، حيث تقدم جامعة بنها جوائز مالية للفرق الفائزة بالمراكز الخمس الأولى، في 3 مسارات، وذلك بإجمالي 90 ألف جنيه.
 

جامعة بنها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكاديمية الوطنية التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة المصرية اليابانية الجامعة المصرية الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مفاجأة غير سعيدة لمروج شائعة خيانة صلاح محسن لاعب الأهلي لزوجته

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

موضوعات متعلقة

تداول امتحان انجليزي إعدادية القليوبية على السوشيال ميديا.. والتعليم: نتحقق من الأمر

طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والتربية الرياضية

قطع المياه عن عدد من المناطق بمدينة طوخ لتجديد الشبكات

جهود أمنية لضبط المتهمين بالتعدي على فتاة وسرقتها بالقليوبية

صحة القليوبية: الكشف على 1011 مواطنا في قافلة طبية مجانية بالخانكة

وكيل رياضة القليوبية يتابع تدريبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي

مصرع شخص وإصابة 2 فى حريق شقة بالقليوبية

تعليم القليوبية: إطلاق مبادرة طور وغير خلال إجازة نصف العام

ترشيحاتنا

لأول مرة بعد طلاقهما.. أصالة وطارق العريان يجتمعان فى حفل joy awards

جوتيرتش: الشرق الأوسط برميل بارود ويجب منع اشتعاله

أفضل موبايل شاومي في مصر بـ 4700 جنيه فقط

اجتماع مع وزراء خارجية أعضاء الاتحاد الأوروبي.. أبرز فعاليات زيارة شكري إلى بروكسل

مبعرفش أتكلم.. عمرو دياب يثير الجدل فى حفل joy awards

توقف حركة الملاحة في مضيق البوسفور بإسطنبول بعد تعطل سفينة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

فستان جريء.. ميريام فارس تثير الجدل في حفل joy awards .. شاهد

بعد الظهور المفاجئ.. قصة عودة نجاة الصغيرة إلى الغناء وحب كامل الشناوى لها

شاهد أجرأ إطلالات الفنانات بحفل joy awords

فيديو

ماذا حدث للعم أبو ضياء صاحب عبارة «روح الروح»؟

مقطع فيديو يثير الجدل لمظاهرات حاشدة في تل أبيب.. وهذه مطالبهم| شاهد

حبس الجميع.. القبض على حمو بيكا و فرقته أثناء غنائه في مكان شهير

بعد شائعات ارتباطها.. ماذا قالت شيرين عبد الوهاب في أول ظهور ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ