جامعة بنها تعلن الفرق المتأهلة للمشاركة في «هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم»

أعلنت جامعة بنها عن الفرق المتأهلة للمرحلة النهائية في "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم"، والمقام في جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة "NAID"، ومعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، إن الفرق المتأهلة عددها 30 فريق يمثلون 20 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، حيث تشارك جامعة بنها بثلاث فرق، فيما تشارك بعض الجامعات بفريقين وهي جامعة الزقازيق، وجامعة مطروح، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة المنصورة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة المنصورة الجديدة، وجامعة الجلالة، وجامعة عين شمس، بجانب مشاركة فريق واحد لكل جامعة من الجامعات التالية وهي: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة المنيا، وجامعة طنطا، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة المنوفية، وجامعة الأقصر، وجامعة أسيوط، والجامعة المصرية الصينية، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الفيوم، وجامعة حلوان.

وأضاف الجيزاوي أن مسارات هاكاثون تمكين ذوي الهمم تتكامل بغرض المساهمة في استحداث حزمة من الأفكار والمشاريع البرامجية الحديثة وتطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم وكذلك التوظيف.

وأشار إلى أن جميع المسارات الهاكاثون تتكامل للوصول للهدف وهو "تمكين ذوي الهمم" وإزالة الحواجز والعوائق بين الأشخاص ذوى الهمم والمجتمع من خلال إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة تشمل: الصحة، والتعليم، والتوظيف، والرياضة، والترفيه، والإتاحة.

من جانبه، قال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن باب التقدم للمشاركة في المسابقة تم افتتاحه يوم 14 أكتوبر من العام الماضي، واستمر التسجيل متاحًا حتى يوم 31 ديسمبر من العام الجاري حينما أعلنت جامعة بنها عن مشاركة 195 فريقا يمثلون 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية، وبعد التصفيات الأولية نجح 30 فريقا يمثلون 20 جامعة حكومية وخاصة وأهلية في المشاركة بالمرحلة النهائية من الهاكاثون، حيث من المتوقع مشاركاتهم بأفكارهم ومشاريعهم في 3 مسارات تمثلهم المسابقة.

وأضاف سمير أن جامعة بنها سبق وأقامت "هاكاثون الحكومة الذكية، وهاكاثون المدن الذكية" تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيس، وقد حرصت جامعة بنها على الاستمرار في قيامها بدورها في تشجيع الطلاب على الابتكار والبحث والتطوير لذا أقامت هذا العام فعاليات "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم".

فيما أوضح الدكتور شادي المشد، المدير التنفيذي للمعلومات ومنسق عام الهاكاثون، أن الجامعة حريصة على إقامة "هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم" من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي بجانب السعي المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار، والبحث، والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

وأكد توفير جميع الإمكانيات اللازمة لإنجاح الهاكاثون ومساعدة الطلاب من الفرق المختلفة في تنفيذ أفكارهم ومشاريعهم، مشيرًا إلى أن الفعاليات النهائية للمسابقة تستمر على مدار الأيام من 11 إلى 13 فبراير الجاري، حيث سيتم في ختام المسابقة الإعلان عن الفرق الفائزة، حيث تقدم جامعة بنها جوائز مالية للفرق الفائزة بالمراكز الخمس الأولى، في 3 مسارات، وذلك بإجمالي 90 ألف جنيه.

