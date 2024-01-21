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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائب يسأل وزير الآثار عن سبب تأخر صدور لائحة قانون الغرف السياحية

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار أمام مجلس الشيوخ

طالب النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وزارة السياحة بتوضيح خطتها لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وتساءل عن استعدادات الوزارة لتنفيذ هذه الخطة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلبى مناقشة مقدمين من النائب حازم الجندي لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليـات تحقيق التنمية السياحية المستدامة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموروث الثقـافي، وبين تحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للدولة، ومن النائب جيفارا الجافي، بشأن "سبل تعزيـز الجـذب السياحي الى جمهورية مصر العربيـة وتنميـة السـياحة الداخليـة عـبر استراتيجيات ترويجية فعالة".

وقال النائب محمود القط: "أول لقاء فى اللجنة مع وزير السياحة والآثار تحدث عن تنفيذ أفكار وحلول داخل وخارج الصندوق لتنشيط وتشجيع السياحة، واليوم بعد سنة لم نجد أفكارا لا داخل ولا خارج الصندوق".

وسأل عضو مجلس الشيوخ عن أسباب عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذى أصدره مجلس النواب في عام 2023 وصدق عليه رئيس الجمهورية في شهر مايو 2023، وحتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية، فما أسباب هذا التأخير في لإصدار لائحة لقانون صدر منذ سنة، هل الوزارة تعمل تسيير أعمال فقط؟!.

وأشار نائب التنسيقية، إلى أن وزارة السياحة أعلنت عن خطة لاستقبال 30 مليون سائح فى عام 2028، واستقبال 18 مليون سائح في 2024، متسائلا: "هل لدى وزارة السياحة والآثار خطة واضحة واستعدادات للوصول إلى هذا الرقم وتحقيق المستهدف، وهل استحدثت الوزارة أنماطا جديدة للسياحة لجذب السائحين من شرق أوروبا وآسيا غير الدول التي لدينا فيها أسواق سياحية".

وأشار النائب إلى إصدار وزارة السياحة فيزا ترانزيت مجانية ورغم أهميتها لم تقم الوزارة بالتسويق الكافي لها ولذلك لم تحقق العائد منها.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزارة السياحة الحكومة التنمية الاقتصادية الجذب السياحي

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