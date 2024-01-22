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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري : مصر تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42%؜ بحلول 2030

وزير الخارجية يلتقي
وزير الخارجية يلتقي المفوضة الأوروبية للطاقة

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية ، أن الوزيرسامح شكري التقى يوم الاثنين مع المفوضة الأوروبية للطاقة "كادري سيمسون"، خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل.
 

وأوضح متحدث الخارجية أن الوزير شكري أشار خلال اللقاء إلى ما تضطلع به مصر من مشروعات للطاقة المتجددة بالتعاون مع بعض الشركات الأوروبية، إضافة إلى التعاون الجاري في مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان GREGY، واعتماد مصر لهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة، بحلول عام 2030، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح.
 

وأضاف السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري نوه بدور مصر في مساعدة الاتحاد الاوروبي في تنويع مصادره من الطاقة، وما يشهده منتدى غاز شرق المتوسط من تعاون في هذا الشأن، مشيراً إلى مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه في مصر خلال العام الجاري، والذي يشكل فرصة لتعزيز التعاون بين البلدين في ملف الطاقة.
 

واختتم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى أن المفوضة الاوروبية قد أعربت خلال اللقاء عن تقدير الجانب الأوروبي للدور المهم الذي تضطلع به مصر في مجال الطاقة، ضاربة المثل بأهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مصر على هامش مؤتمر COP27 للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، ومؤكدة على اعتزام دول الاتحاد تقديم المزيد من الدعم لمصر في مشروعات الطاقة المتجددة.

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