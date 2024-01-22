الولايات المتحدة واليونان يناقشان التطورات في غزة والبحر الأحمر

ناقش رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين التطورات في قطاع غزة والبحر الأحمر، بالإضافة إلى المخاوف بشأن حرية الملاحة وسط هجمات الحوثيين.

وأشارت صحيفة "إيكاثيمنيري" اليونانية، أن ميتسوتاكيس وبلينكن تناولا القضايا الثنائية قبل الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي اليوناني الأمريكي المقرر عقدها في فبراير في واشنطن.

ومن المرجح أن يتم تأجيل زيارة ميتسوتاكيس المقررة إلى واشنطن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بسبب الوضع الصحي لرئيس الوزراء اليوناني بعد إصابته بفيروس H1N1.

وهددت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بتوسيع أهدافها في البحر الأحمر احتجاجا على القصف الإسرائيلي لغزة ليشمل السفن الأمريكية، وأيضا ردا على الضربات الأمريكية والبريطانية الأخيرة على مواقعها في اليمن.

واتخذت اليونان موقفا واضحا للغاية بشأن الحرب في الشرق الأوسط وقدمت تسهيلات مهمة للغاية للمصالح الأمريكية بمشاركة اليونان في عملية "حارس الرخاء" لحماية طرق الشحن التجاري عبر البحر الأحمر، كما أشار بلينكن خلال زيارته إلى جزيرة هانيا اليونانية في أوائل يناير.