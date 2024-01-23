"أوبرا الإسكندرية للموسيقى" تحيي أمسية "شعبيات الزمن الجميل" على مسرح سيد درويش

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، أمسية فنية، بعنوان "شعبيات الزمن الجميل" تحييها فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، بقيادة المايسترو محب فؤاد، وذلك في الثامنة مساء بعد غد /الخميس/، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

وذكرت دار الأوبرا المصرية- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- أن الأمسية تأتي ضمن خطط الثقافة المصرية لصون الهوية والتراث، ويتضمن برنامج الحفل تقديم مختارات من المؤلفات الشعبية الشهيرة التي أبدعها كبار الملحنين.. أداء كل من أمير الرفاعي، كريم زيدان، السيد وهب الله، أحمد رجب، هايدي الجندي، يمنى حسن، فاطمة زين وهبة إسماعيل".

ونوهت الأوبرا بأن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي تأسست عام 2004، وبدأت عروضها في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في نفس العام، كما قدمت عروضا خاصة للأطفال وشاركت في العديد من أنشطة الأوبرا المتنوعة.

