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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهدفت مواقع تخزين الصواريخ.. تفاصيل جديدة بشأن الغارات الأمريكية في العراق

صدى البلد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها شنت غارات جوية أحادية الجانب ضد 3 منشأت تستخدمها كتائب حزب الله المدعومة من إيران وغيرها من الجماعات المرتبطة بإيران في العراق.

وأضافت القيادة المركزية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن هذه الغارات جاءت ردًا على هجمات هذه الفصائل بما في ذلك الهجوم على قاعدة الأسد الجوية في غرب العراق في 20 يناير واليوم في 24 يناير.

ولفتت إلى أن الضربات استهدفت مقار لكتائب حزب الله ومواقع تخزين الصواريخ والقذائف وقدرات الطائرات المسيرة.

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، بوقوع قتيليــن في الضربات الأمريكية التي استهدفت فصائل موالية لإيران في العراق.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن شن ضربات جوية على مواقع متفرقة في جنوب وغرب العراق تستهدف مواقع لجماعات مدعومة من إيران.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات ضد الفصائل في العراق ردًا على الهجمات ضد القوات الأمريكية.

فيما أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن واشنطن شنت 3 ضربات على منشآت في العراق تستخدمها جماعة مدعومة من إيران.

القيادة المركزية الأمريكية غارات غارات جوية ايران حزب الله العراق

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