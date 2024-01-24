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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مجلس جامعة بني سويف يستعرض إنجازات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

استعرض مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم 229، المنعقد صباح اليوم، إنجازات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة خلال عام، وذلك بحضور عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة، وأعضاء المجلس.

وأشاد رئيس الجامعة، خلال المجلس بالمجهود الكبير والمتميز للوحدة حيث استطاعت تنفيذ  العديد من الأنشطة المتنوعة على كافة المستويات ، بالإضافة إلى الشراكات المتميزة مع العديد من الجهات المهتمة بشئون المرآة والعمل على تمكينها وخلق بيئة أكاديمية آمنه داخل الجامعة ، لافتاً إلى أن الجامعة لديها العديد من الكوادر النسائية المتميزة وتواجد كبير في كافة المناصب القيادية والإدارية، مؤكداً حرص الجامعة الكامل على تقديم كافة أوجه الدعم للوحدة الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على تحقيق رؤية الوحدة وأهدافها تماشياَ مع أهداف الجمهورية الجديدة.

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وخلال المجلس استعرضت الدكتورة غادة عاطف مدير الوحدة أبرز الإنجازات خلال العام حيث نفذت الوحدة ما يقرب من 35 فعالية ونشاط متنوع ولديها ما يزيد عن 200 منسق للوحدة داخل الجامعة، كما شاركت الوحدة بالتعاون مع ديوان عام المحافظة لتنفيذ العديد من الأنشطة في مجال خدمة المجتمع باعتباره أحد أهم الأدوار المنوطة بالجامعة.

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