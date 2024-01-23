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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يفتتح معرض "أهلا رمضان" في أهناسيا لتوفير السلع بأسعار مناسبة

صدى البلد

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف معرض السلع بمدينة اهناسيا،والذي أقامته بالمحافظة بالتعاون مع التموين والوحدة المحلية والغرفة التجارية ضمن سلسلة معارض"أهلاً رمضان"المُزمع تنظيمها على مستوى مدن المحافظة ،استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك ،وضمن خطة المحافظة للتصدي لغلاء الأسعار،وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق والرقابة على الأسعار ، وذلك في إطار فخامة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إقامة المعارض، لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين

وعقب الافتتاح تجول المحافظ داخل أقسام المعرض،بالسراداق المقام بجوار ديوان عام الوحدة المحلية ،الذي يضم مجموعة من  الباكيات، تحوي  المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت ومستلزمات الشهر الفضيل من الياميش وغيرها ،  ،حيث أشاد المحافظ بالمعرض الذي يضم احتياجات الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية،والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق ، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وتبادل المحافظ الحديث مع بعض  المترددين على المعرض ، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة ،حيث يشهد المعرض إشرافاً متكاملاً من أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية المعنية ،كالصحة والطب البيطري والتموين بالتعاون مع إدارة التعاون و الوحدة الاقتصادية بالمحافظة ،ووفق ضوابط ترتكز على تنفيذ الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية، موضحاً أن معرض اهناسيا ،الذي تم افتتاحه اليوم،يأتي ضمن تكليفاته للأجهزة والجهات المعنية خلال الاجتماع الذي عقده "أمس" ، للتوسع في إقامة مجموعة من المعارض ومنافذ البيع على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ بتنظيم الحركة وتجنب الزحام في ظل الإقبال المتوقع على المعرض ،فيما أعرب المواطنون عن ترحيبهم  بإقامة مثل تلك المعارض والتي تحرص المحافظة دائمًا على إقامتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير كافة السلع الأساسية والضرورية واحتياجات المواطنين اليومية بأسعار أقل من السوق تتناسب مع محدودي الدخل.

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محافظ بني سويف يوجه التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية لضبط الأسواق خلال رمضان

رافق المحافظ خلال الزيارة: اللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب،المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، الأستاذ ناصر سيف رئيس مركز و مدينة اهناسيا ، الدكتور علاء سعيد مدير إدارة التعاون والوحدة الاقتصادية بالمحافظة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

 

الأساسي إقامة المعارض أسع استقبال شهر رمضان المديريات الخدمية المبارك جلس النواب توفى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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