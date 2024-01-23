محافظ بني سويف يشهد احتفالية الأورمان والتضامن لتسليم 45 كُشكاً للأولى بالرعاية





شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الفعالية التي نظمتها جمعية الأورمان بالتنسيق مع المحافظة، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي، لتسليم عدد 45كُشكاً "على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة،وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن، لتحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة.



تفقد المحافظ نماذج من المشروعات التي تم تسليمها ،وتشمل مجموعة من الأكشاك المُجهزة ببضاعة وثلاجة وعداد كهرباء ،مقدماً التهنئة للمستفيدين من الفئات الأولى بالرعاية، ومعرباً عن تقديره للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي تعمل تحت مظلته مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة في المساهمة مع الجهاز التنفيذي للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجاً و تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل والمرأة المعيلة والأرامل والايتام، ضمن محاور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف بجانب تطوير البنية التحتية ،التمكين الاقتصادي للمواطنين ، ومثمناً دور جمعية الاورمان ،باعتبارها إحدى أبرز الجمعيات الموقعة على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي ، التي أطلقتها المحافظة وتشهد إقبالاً كبيرا من مؤسسات المجتمع المدني للانضمام والعمل تحت مظلتها

فيما أشادت وكيل التضامن بالتعاون المستمر والبناء بين المديرية والأورمان،تحت رعاية وإشراف المحافظ"د.محمد هاني غنيم"والذي دائم التوجيه بتذليل كافة العقبات أمام الجمعية و التنسيق معها في رصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على معيشة الأسر الأشد احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية القاعدية في النجوع والقرى،بهدف التوزيع العادل، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضحت أن المشروع "الكشك" يتم متابعته من قبل الجمعية على مدار ثلاث أعوام لضمان نجاحه واستمراريته، فضلاً عن إدراج المستفيد صاحب المشروع بمظلة الشمول المالى عبر محفظة بنكيه لرقم فورى.

من ناحيته أضاف مسؤول جمعية الأورمان ، أن فعالية " اليوم" تشمل تسليم 45كشكاً " مشروع متكامل " بتكلفة إجمالية 2 مليون و250 ألف جنيهاً،حيث تم تسليم الكشك وتوصيل عداد الكهرباء وتسليم ديب فريزر وبضاعة ، وتقُدر تكلفة مشروع الكشك الواحد بــ 50 ألف جنيها ،وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم ، مشيراُ إلى هذه الدفعة هي الثانية وسبقتها دفعة أولى في نوفمبر الماضي وتم خلالها تسليم 60 كشكاً بإجمالي 3 ملايين جنيهاً ، ليصل ما تم تسليمه" في الفترة من نوفمبر 2023 حتى يناير 2024 "إلى 105 كشكاً بإجمالي 5.250 مليون جنيهاً

حضر الاحتفالية التي أقيمت بمركز شباب مدينة اهناسيا : اللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب ، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة اهناسيا ،الأستاذممدوح حلمي ، ربيع عبد الجليل مديرا مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف.