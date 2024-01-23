عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يشهد احتفالية الأورمان والتضامن لتسليم 45 كُشكاً للأولى بالرعاية

صدى البلد



شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الفعالية التي نظمتها جمعية الأورمان بالتنسيق مع المحافظة، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن مبادرة التمكين الاقتصادي، لتسليم عدد 45كُشكاً "على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة،وذلك بالتعاون مع مديرية  التضامن، لتحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة.

رئيس جامعة بني سويف يعلن تصعيد الطالب محمد هشام للتصفيات النهائية بمسابقة إبداع

مديرية أوقاف بني سويف تطلق 80 أسبوعا ثقافيا بمشاركة 480 إماما


تفقد المحافظ نماذج من المشروعات التي تم تسليمها ،وتشمل مجموعة من الأكشاك المُجهزة ببضاعة وثلاجة وعداد كهرباء ،مقدماً التهنئة للمستفيدين من الفئات الأولى بالرعاية، ومعرباً عن تقديره للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي تعمل تحت مظلته مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة في المساهمة مع الجهاز التنفيذي للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجاً و تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل والمرأة المعيلة والأرامل والايتام، ضمن محاور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف بجانب تطوير البنية التحتية ،التمكين الاقتصادي للمواطنين  ، ومثمناً  دور  جمعية الاورمان ،باعتبارها إحدى أبرز الجمعيات الموقعة على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي ، التي أطلقتها المحافظة وتشهد إقبالاً كبيرا من مؤسسات المجتمع المدني للانضمام والعمل تحت مظلتها

فيما  أشادت وكيل التضامن بالتعاون المستمر والبناء  بين المديرية والأورمان،تحت رعاية وإشراف المحافظ"د.محمد هاني غنيم"والذي دائم التوجيه  بتذليل كافة العقبات أمام الجمعية و التنسيق معها في رصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على معيشة الأسر الأشد احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية القاعدية في النجوع والقرى،بهدف التوزيع العادل، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضحت أن المشروع "الكشك" يتم متابعته من قبل الجمعية على مدار ثلاث أعوام لضمان نجاحه واستمراريته، فضلاً عن إدراج  المستفيد صاحب المشروع بمظلة الشمول المالى عبر محفظة بنكيه لرقم فورى.

من ناحيته أضاف مسؤول جمعية الأورمان ، أن فعالية " اليوم" تشمل تسليم 45كشكاً " مشروع متكامل " بتكلفة إجمالية 2 مليون  و250 ألف جنيهاً،حيث تم تسليم الكشك وتوصيل عداد الكهرباء وتسليم ديب فريزر وبضاعة ، وتقُدر تكلفة مشروع الكشك الواحد بــ  50 ألف جنيها  ،وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم ، مشيراُ إلى هذه الدفعة هي الثانية وسبقتها دفعة أولى في نوفمبر الماضي وتم خلالها تسليم 60 كشكاً بإجمالي 3 ملايين جنيهاً ، ليصل ما تم تسليمه" في الفترة من نوفمبر 2023 حتى يناير 2024 "إلى 105 كشكاً بإجمالي  5.250 مليون جنيهاً

 

حضر الاحتفالية التي أقيمت بمركز شباب مدينة اهناسيا : اللواء سامي توفيق عضو مجلس النواب ، الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ناصر سيف  رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة اهناسيا ،الأستاذممدوح حلمي ، ربيع عبد الجليل  مديرا مشروعات جمعية الأورمان ببني سويف. 

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني التحالف الوطنى للعمل بالرعاية بضاعة أوقاف إمام النجوع النو الوطني للعمل الأهلي النهائية إني أولى مؤسسات المجتمع لمبادرة الرئاسية حياة كريمة لمحافظة للعمل الأهلي التنموي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

معتز إينو يفجر مفاجأة عن زيزو بعد المشاركة مع منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

موضوعات متعلقة

مديرية أوقاف بني سويف تطلق 80 أسبوعا ثقافيا بمشاركة 480 إماما

ترشيحاتنا

بوتين: المحطة النووية في الضبعة أهم المشاريع بين روسيا ومصر

الرئيس الروسي: مشروع الضبعة النووية سيعزز الطاقة والاقتصاد المصري

الرئيس السيسي وبوتين يشهدان صب الخرسانة بمحطة الضبعة للطاقة النووية

السيسي وبوتين يشاركان في مراسم صب الخرسانة بمحطة الضبعة للطاقة النووية

لأول مرة| حلف الناتو: لا نرى تهديدا مباشرا أو وشيكا من روسيا

تعرف على مزايا العمل بالمفاعل النووي في الضبعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غير متوقعة| أمينة خليل تفاجئ متابعيها بفستانها في باريس

طرح بوسترات فردية لنجوم فيلم درويلة.. شاهد

فستان نادين نجيم في حفل JoyAward يثير ضجة| سعره خرافي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان منى زكي بحفل JoyAward| شاهد

فيديو

القوات المسلحة تهدي "تحت السيطرة" لوزارة الداخلية بمناسبة العيد 72 للشرطة المصرية

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ