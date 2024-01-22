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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية أوقاف بني سويف تطلق 80 أسبوعا ثقافيا بمشاركة 480 إماما

اوقاف بني سويف
اوقاف بني سويف

 افتتحت مديرية أوقاف بني سويف بإشراف الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل الوزارة بالمحافظة  الأسبوع الثقافي بـ" ٨٠ "  مسجدا في مختلف إداراتها بمشاركة  ٤٨٠  إماما وذلك من أجل نشر الفكر الوسطي المعتدل الخالي من الغلو والتفريط بين أبناء الوطن.

 

يأتي ذلك في ضوء الدور الدعوي والتثقيفي المتكامل الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية.

 

 

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ويستمر اللقآء  ثلاثة أيام من الأحد إلى الثلاثاء  حيث كان  عنوان اللقاء أمس الأحد عن ( فضائل الأشهر الحرم) و اليوم الثاني اليوم  الأثنين  اللقاء بعنوان (التوبة النصوح) وغدا في اليوم الثالث يكون اللقاء بعنوان ( التكافل المجتمعي) وذلك لحث الحاضرين على المسارعة في الطاعات واجتناب المنهيات في هذه الأيام المباركات، ويأتي ذلك ضمن الخطة الدعوية المتكاملة التي أعدتها وزارة الأوقاف المصرية.

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الفكر الوسطي المعتدل هيئة الطاقة الذرية هيئة الطاقة الذري منطقة وعظ بني سويف وزارة الأوقاف المصرية وزارة الأوقاف أ وزارة الأوقاف

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