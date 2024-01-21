محافظ بني سويف: هيئة الطاقة الذرية تقدم دورا حيويا لخدمة وأمن الوطن

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على الدور الحيوي الذي تقوم بها هيئة الطاقة الذرية في توظيف الاستخدامات السلمية للعلوم النووية؛ لخدمة وأمن الوطن، لاسيما مع ما تزخر به الهيئة من علماء وباحثين وكوادر علمية لها ثقلها على المستويين المحلي والدولي، خاصة وأن الهيئة تعد أبرز الركائز الرئيسية لدعم البحث العلمي في مجالات الطاقة الذرية، وتنفيذ مشروعات الدولة المستقبلية في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الدكتور سعيد محمد النادي مدير عام مركز التدريب بهيئة الطاقة الذرية، على هامش الندوة التوعوية للتدريب على السيناريوهات المحتملة في حالة حدوث تلوث إشعاعي، حيث حضر اللقاء الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ ، الدكتورة أسماء سامي مدير عام الإدارة العامة لشؤون البيئة بديوان عام المحافظة.

ورحب محافظ بني سويف بممثل هيئة الطاقة الذرية ، مثمناً التعاون البناء بين المحافظة والهيئة في الجوانب التوعوية والتدريب على آليات التعامل "حال حدوث تلوث إشعاعي"، وذلك ضمن إجراءات المحافظة وخطتها لتعزيز منظومة العمل بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العام بالديوان العام.