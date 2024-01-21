عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: رفع استعدادات الأجهزة التنفيذية للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة بني سويف

أصدر  الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف توجيهاته للأجهزة التنفيذية من رؤساء الوحدات  المحلية ومديري المديريات الخدمية وشركات المرافق  برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أية تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس،في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة استعدادات التعامل مع موسم السيول و الأمطار، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث.خاصة في ضوء إعلان  الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ واحتمالية سقوط أمطار على بعض مناطق محافظات شمال الصعيد، يومي الثلاثاء والأربعاء 23 و24 يناير الجاري .


جاء ذلك خلال مناقشته لتقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والتي عرضها  اللواء حازم عزت السكرتير العام ،بشأن متابعة تنفيذ خطة الاستعدادات التي أعدتها المحافظة للتعامل مع  فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار الغزيرة والسيول ،والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية من: الري،الصحة،والتموين، والطرق والنقل، والطرق والكباري،التضامن الاجتماعي، والإسعاف، والحماية المدنية والوحدات المحلية.

وشدد المحافظ على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجارى المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول،مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار التي قد تسبب تجمعا للمياه وإعاقة المرور،بالإضافة إلى متابعة مخرات السيول بدائرة المحافظة، والتأكد من جاهزيتها لتصريف  أية سيول محتملة أوأمطار متوقعة خلال الأسبوع الجاري، مع التشديد على تعزيز التواصل بين مركز السيطرة بديوان عام المحافظة وغرف العمليات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس ومراجعة أعمدة الإنارة والإبلاغ بمستجدات الوضع على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب الواتس الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.

ارتكبوا 18 جريمة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية فى بنى سويف

محافظ بني سويف يناقش المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع الصحي

وأشار  المحافظ إلى متابعته المستمرة لسير عمل اللجان التي تم تشكيلها من الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية المعنية بالمرور على مهمات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها والتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر ومنظمات المجتمع المدني،بالإضافة إلى متابعة مجموعات العمل المدربة على مواجهة أخطار السيول المحتملة وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات،منوها عن متابعته لمهام للجنة المشكلة "برئاسة السكرتير  المساعد" التي تختص بالمرور على أعمال الحماية من مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول، وتضم في عضويتها  مسؤولى  إدارة الأزمات بالمحافظة والري والتضامن والصحة والحماية المدنية والإسعاف والهلال الأحمر وشركتي المياه والكهرباء ونواب رؤساء المدن والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة. 

وتم  تكليف مسؤولى قطاع  مياه الشرب والصرف الصحي  برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول،علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة  لتكون جاهزة للتدخل العاجل"حال حدوث أية تداعيات"تستلزم  إجراءات معينة للتعامل مع المواقف  الطارئة

 

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف بني سويف ت غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وتطهير مخرات السيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضعها في مأزق .. صور صادمة لفستان شيرين من حفل joy Awards

800 جنيه|تراجع مفاجئ في سعر الذهب بعد تخطيه 4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

السيسي: مصر لن تسمح بأي تهديد لأمن الصومال

الذهب يواصل الهبوط.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

رسميا بتوجيهات رئاسية| موعد زيادة المرتبات والمعاشات للتخفيف عن المواطنين

تقلبات جوية عنيفة وممطرة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

ياسمين صبري بموقف محرج.. ماذا حدث بحفل joy awards 2024؟

سعر الذهب في مصر اليوم 21-1-2024

موضوعات متعلقة

سكرتير مساعد بني سويف يطالب بإنهاء مشروع تطوير سوق الدهشوري في موعده

ترشيحاتنا

محمد صلاح يكشف سر تراجع أداء اللاعبين ويعد الجماهير بهذا الأمر

أول تعليق من محمد صلاح على إصابته أمام غانا

سقوط قتيلين.. تفاصيل جديدة بشأن الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان| فيديو

حافظوا على بلدكم.. السيسي يوجه رسالة قوية للمصريين.. تفاصيل

أقوى موبايل سامسونج في الفئة المتوسطة.. هتوفر فلوس كتير

محدش هيوافق على كده.. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة لـ إثيوبيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب «بنقدر ظروفك».. أحمد الفيشاوي يتزوج من مي سليم

بعد الأزمة والاعتذار.. صور لم تشاهدها من قبل لعائلة صلاح محسن

حميد الشاعري يشعل حماس الجمهور في حفله بالزمالك

13 عاما.. طفـ.لة أمريكية تنقذ نفسها من الاختطاف باستخدام "لافتة غريبة"| صور

فيديو

الفلسطينيون ليسوا بشرا مثلنا.. صحفي إسرائيلي يكشف 3 مبادئ تؤمن بها تل أبيب|فيديو

بحب أروح المقابر.. فنانة شهيرة تثير الجدل بتصريح غريب.. فيديو

بعد الصلح بينهما.. أصالة تعلق على جائزة أنغام في حفل joy awards

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو للحظة سقوط مدير شركة أمام موظفيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ