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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

خلال استقباله "عبدالغفار"

محافظ بني سويف يناقش المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع الصحي

وزير الصحة ومحافظ
وزير الصحة ومحافظ بني سويف

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عقب جولته الميدانية المفاجئة، اليوم السبت، بتفقد مستشفى بني سويف التخصصي ومستشفى التأمين الصحي بمدينة بني سويف، والتي تأتي في إطار زيارات الوزير الدورية الميدانية المفاجئة، والتي يجريها على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.

رحب محافظ بني سويف بالوزير، مؤكدا أهمية الزيارات الميدانية التي يقوم بها الوزير وقطاع المتابعة من الوزارة ، والتي تأتي في اطار تكليفات القيادة السياسية بالعمل المتواصل لتحسين الخدمات الحيوية للمواطنين، ومؤكدا على أن أجهزة المحافظة المعنية تواصل جهودها في مجال دعم ومتابعة كافة المستشفيات، من حيث الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة، بجانب المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع.

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تناول اللقاء مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في القطاع الصحي، ضمن خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، بجانب دراسة بعض المطالب والاحتياجات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ومتابعة سير العمل في المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة،  وبحث تذليل بعض المعوقات التي تواجه المواطنين للحصول على الخدمة الطبية.

ومن جانبه أشار وزير الصحة ، إلى تفقده مستشفيي التأمين الصحي و التخصصي بمدينة بني سويف، مبديا ملاحظاته بناءً على الواقع الفعلي للعمل بهما ، والتي قام على إثرها باتخاذ عدد من الإجراءات، حيث شمل  التفقد : الأقسام الطبية  وقسم الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والمعامل، والأشعة، ومكتب تنظيم الأسرة، والصيدلية، وغيرها،  بجانب مراجعة توافر المستلزمات الطبية والتي تؤثر على جودة وكفاءة الخدمة المقدمة للمرضى

حضر اللقاء : الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وعدد من قيادات وزارة الصحة، والتنفيذيون المعنيون.

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