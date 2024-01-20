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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شركة بني سويف: قطع المياه غدا عن قرى الفنت وأبسوج بالفشن

صدى البلد


 
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى الفنت وأبسوج  مركز الفشن ،غداً الأحد 21 يناير الجاري،من الساعة 10 صباحاً وحتى الــ 6 مساءً،نظراً للقيام بأعمال صيانة على خط 12 بوصة بطريق مصر أسوان الزراعي _طريق السلخانة

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وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع  الخدمة خلال الساعات المذكورة،بسبب أعمال الصيانة المطلوبة للخط،لضمان انتظام تقديم الخدمة،مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125)  أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

 

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