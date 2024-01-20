شركة بني سويف: قطع المياه غدا عن قرى الفنت وأبسوج بالفشن





أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن قرى الفنت وأبسوج مركز الفشن ،غداً الأحد 21 يناير الجاري،من الساعة 10 صباحاً وحتى الــ 6 مساءً،نظراً للقيام بأعمال صيانة على خط 12 بوصة بطريق مصر أسوان الزراعي _طريق السلخانة



وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة،بسبب أعمال الصيانة المطلوبة للخط،لضمان انتظام تقديم الخدمة،مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس (01211175827) حال وجود شكوى في هذا الشأن.