سكرتير مساعد بني سويف يطالب بإنهاء مشروع تطوير سوق الدهشوري في موعده

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، سير الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تطوير ورفع كفاءة سوق الدهشوري بمدينة بني سويف، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل بروتوكول التعاون مع صندوق التنمية الحضرية، ضمن خطة المحافظة والصندوق لتطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والعمل على توفير متطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات ومرافق عامة وأنشطة وغيرها

وتابع السكرتير العام المساعد، مستجدات الموقف التنفيذي وسير العمل بالمشروع، فيما يتعلق باستمرار أعمال الإنشاءات بالمشروع الذي يتم تنفيذه على مساحة تزيد عن 2900م، لإنشاء سوق حضاري ونموذجي، حيث تم الانتهاء من أعمال القواعد الخرسانية والأعمدة ، فيما يجرى العمل في أعمال إنشاءات الباكيات والأكشاك الخارجية للسوق.

و أكد السكرتير العام المساعد على توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم " أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية والتوقيتات الزمنية للمشروع ، وتضافر جهود كافة الجهات،لضمان انتظام سير العمل بالتوازي مع الحفاظ على سيولة الحركة بمحيط المشروع الذي يقع في منطقة حيوية بالمدينة العاصمة

رافق السكرتير العام المساعد خلال تفقده للأعمال كل من فواز رجب نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف، المهندس رامي رجب مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.