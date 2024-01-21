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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتكبوا 18 جريمة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية فى بنى سويف

المتهمين
المتهمين

 واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن بنى سويف من ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية بينهم عميل "سيئ النية "، لهم معلومات جنائية- مقيمون بدائرة مركز شرطة الواسطى) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الوصلات الكهربائية "الضفيرة" والتخلص من اللوحات المعدنية والتصرف فى الدراجات النارية بالبيع.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 18واقعة سرقة وأرشدوا عن المسروقات (18دراجة نارية). 

وفى مديرية أمن الجيزة تم ضبط (ممرض لدى أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) لقيامه بمحاولة سرقة مشغولات ذهبية من داخل "الفيلا عمله".. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة. 

وفى مديرية أمن جنوب سيناء تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عمال خردة "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة جنوب سيناء) حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ وبحوزتهم (1طن أسياخ حديدية - مطرقة حديدية كبيرة الحجم- سيارة ملك وقيادة أحدهم).. بمواجهتهم قرروا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى مجال السرقات المتنوعة ، كما أضافوا بأن الحديد المضبوط بحوزتهم قاموا بالإستيلاء عليه من أحد المناطق بنطاق المحافظة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية التشكيلات العصابية الدراجات النارية العناصر الإجرامية المسروقات اللوحات المعدنية

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