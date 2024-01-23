رئيس جامعة بني سويف يعلن تصعيد الطالب محمد هشام للتصفيات النهائية بمسابقة إبداع

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تصعيد الطالب محمد هشام عبد اللطيف بالفرقة الرابعة بكلية الفنون التطبيقية للتصفيات النهائية بمسابقة ابداع(الموسم الثاني عشر) في مجال الفنون التشكيليه (أشغال فنية) والتي من المقرر أن تقام في الفتره من 7-9 فبراير القادم بالمدينة الشبابية بابي قير بمحافظه الاسكندريه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، في المجالات الثقافية والعلمية والفنية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة 2023 / 2024 .



ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للطالب ولأسرة كلية الفنون التطبيقية، معرباً عن سعادته بالقدرات والمواهب التي يتمتع بها طلاب الكلية، تحت إشراف الدكتور محمد ماضي عميد الكلية، والجهود التي يبذلها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في تنمية تلك القدرات وتشجيعها للمشاركة في مختلف المسابقات داخل وخارج مصر. وأن إدارة الجامعة تحرص علي دعم تلك المواهب الجامعية الشابة وبلورتها وتوفير المناخ المناسب لتنميتها والمنافسة بها للارتقاء بمكانة جامعة بني سويف.

