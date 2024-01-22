محافظ بني سويف يوجه بتنفيذ إجراءات عاجلة لضبط الأسواق وتوفير السلع خلال شهر رمضان

وجه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بتضافر جهود الأجهزة التنفيذية والجهات الشريكة وتعزيز التنسيق لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية استعداداً لاستقبال شهر رمضان المُعظم، وذلك من خلال وضع وتنفيذ حزمة من الإجراءات والآليات لضمان توافر تلك السلع من خلال التوسع في إقامة معارض " أهلاً رمضان " بواقع معرض في كل مدينة، إلى جانب المعرض الرئيسي في مدينة بني سويف بالتوازي مع تسيير مزيد من منافذ البيع المتنقلة وسيارات التموين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتغطية المناطق والقرى على مستوى مراكز المحافظة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم ،الاثنين، ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك وفي إطار تكليفات الحكومة وجهودها في مجال ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية ومواجهة كافة صور الغش التجاري ومحاولات احتكار السلع أو حجبها للتربح بطرق غير مشروعة إلى جانب مناقشة وتنفيذ خطط لتوفير السلع بالشكل المطلوب وتخفيض أسعارها على قدر المستطاع.



وكلف المحافظ خلال الاجتماع مسؤولي التموين والوحدة الاقتصادية لوضع ألية لمتابعة سير العمل بالمعارض والمنافذ الثابتة ولضمان انتظام عملها بالشكل المطلوب، وتحديد أو تكليف مديراً لكل معرض سلع يتم إقامتها لمتابعة وتقييم منظومة العمل بالمعرض والتأكد من توافر السلع وطرحها بشكل عادل في التوزيع وآليات ونظم البيع ومواجهة أية سلبيات أو قصور حدثت في فترات سابقة خاصة الممارسات المتعلقة بتكالب بعض المواطنين على شراء السلع بكميات أزيد من احتياجاتهم الفعلية أو تسهيل تسلل تلك السلع للأسواق والمحلات الخاصة.



وشدد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بالقرى والمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات المقررة خاصة في مجال عدم الإعلان عن الأسعار، والمغالاة غير المبررة في بعض أسعار السلع الأساسية على أن يتم تنفيذ تلك الحملات على مدار اليوم.