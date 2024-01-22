خلال شهر رمضان.. اعرف خريطة ملتقى الفكر بمسجد عمر بن عبدالعزيز بأوقاف بني سويف

صرح الدكتور عبد الرحمن نصار مدير مديرية أوقاف بني سويف، بأن المديرية قد انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني عام 1445هــ - 2024م الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد عمر بن عبدالعزيز.

خريطة ملتقى الفكر بمسجد عمر بن عبدالعزيز بأوقاف بني سويف

ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر ، يأتي ذلك بعد نشر ملتقى الفكر (1) بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة ، وملتقى الفكر (2) بمسجد ناصر الكبير بالفيوم، وملتقى الفكر (3) بمسجد (خاتم المرسلين) بالجيزة.

يأتي ذلك في إطار استعدادات مديرية أوقاف بني سويف لشهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، وضمن جهود الوزارة في تكثيف النشاط الدعوي خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك كما يلي :

خريطة ملتقى الفكر بمسجد عمر بن عبدالعزيز بأوقاف بني سويف

خريطة ملتقى الفكر بمسجد عمر بن عبدالعزيز بأوقاف بني سويف

خريطة ملتقى الفكر بمسجد عمر بن عبدالعزيز بأوقاف بني سويف

خريطة ملتقى الفكر بمسجد عمر بن عبدالعزيز بأوقاف بني سويف

خريطة ملتقى الفكر بمسجد عمر بن عبدالعزيز بأوقاف بني سويف

انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء ) الجمعة القادمة

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر و الأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة(شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : (13، 14 رجب 1445هـ)، الموافق(25 - 26/1/2024م)، وتضم ثمانية من علماء وزارة الأوقاف ، وثلاثة من علماء الأزهر الشريف ، واثنين من علماء دار الافتاء المصرية ، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء)،