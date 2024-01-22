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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: اعتماد 22 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من محافظات (مطروح– الإسماعيلية- الأقصر - الإسكندرية – دمياط- أسيوط) المتقدمين لمسابقة أوائل الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر للخطابة بالمكافأة على بند التحسين.

وقالت وزارة الأوقاف إنها ستنشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وجاءت أسماء الناجحين كالتالي:

مسابقة القران الكريم بمحافظتي مطروح والوادي الجديد

من ناحية أخرى أطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح المسابقة المحلية المشتركة لأبناء محافظة مطروح في شهر رمضان المبارك 1445هـ ، بحيث يبدأ الإعلان عنها بمديرية أوقاف مطروح خلال أسبوع وتُجرى امتحاناتها في شهر شعبان لتكريم الفائزين فيها خلال احتفال المحافظة بليلة القدر بجوائز 200 ألف جنيه مناصفة بين الأوقاف والمحافظة.

مسابقة قرآنية لأبناء مطروح

يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة مطروح في خدمة كتاب الله (عز وجل) والتشجيع على حفظه وفهم معانيه.

وتشمل المسابقة أربع مستويات :

• المستوى الأول : المرحلة الابتدائية 5 أجزاء.

• المستوى الثاني : المرحلة الإعدادية 10 أجزاء.

• المستوى الثالث : المرحلة الثانوية والجامعية نصف القرآن الكريم.

• المستوى الرابع : مفتوح للجميع في القرآن الكريم كاملا، (أئمة ووعاظ ومعلمون ومعلمات وغيرهم).

وستضم المسابقة إلى جانب حفظ القرآن الكريم تفسير وبيان معاني المفردات ومقاصد السور لجزء (عمَّ يتساءلون) من خلال كتاب: البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم "الجزء الثلاثون".

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