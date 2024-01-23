محافظ بني سويف يوجه التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية لضبط الأسواق خلال رمضان

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً ، ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك ، وفي إطار تكليفات الحكومة وجهودها في مجال ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية ومواجهة كافة صور الغش التجاري ومحاولات احتكار السلع أو حجبها للتربح بطرق غير مشروعة ، بجانب مناقشة وتنفيذ خطط لتوفير السلع بالشكل المطلوب ، وتخفيض أسعارها على قدر المستطاع.



حضر الاجتماع : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأستاذ حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ومسؤول المعارض والأسواق بالمحافظة ، ومسؤولي الجهات التنفيذية والمعنيين من :رؤساء الوحدات المحلية ، مباحث التموين ، جهاز حماية المستهلك ، ومسؤولو منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأمان ، والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ببني سويف.

في بداية الاجتماع ، أكد المحافظ أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والجهات الشريكة ، وتعزيز التنسيق لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية ، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المُعظم ، وذلك من خلال وضع وتنفيذ حزمة من الإجراءات والآليات لضمان توافر تلك السلع من خلال التوسع في إقامة معارض " أهلاً رمضان " بواقع معرض في كل مدينة ، بجانب المعرض الرئيسي في مدينة بني سويف العاصمة ، وبالتوازي مع تسيير مزيد من منافذ البيع المتنقلة التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية و أمان وسيارات التموين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتغطية المناطق والقرى على مستوى مراكز المحافظة، والتنسيق مع الوحدات المحلية ومسؤولى تلك المنافذ لإعداد خريطة لانتشار تلك المنافذ والإعلان عن أماكنها لجمهور المستهلكين ، لضمان عدالة التوزيع والطرح وتخفيف العبء على المعارض الرئيسية بعواصم المدن.

وكلف المحافظ مسؤولى التموين والوحدة الاقتصادية، لوضع ألية لمتابعة سير العمل بالمعارض والمنافذ الثابتة ، ولضمان انتظام عملها بالشكل المطلوب، موجها بتحديد أو تكليف مديراً لكل معرض سلع يتم إقامتها ، لمتابعة وتقييم منظومة العمل بالمعرض والتأكد من توافر السلع وطرحها بشكل عادل في التوزيع وآليات ونظم البيع ومواجهة أية سلبيات أو قصور حدثت في فترات سابقة ، خاصة الممارسات المتعلقة بتكالب بعض المواطنين على شراء السلع بكميات أزيد من احتياجاتهم الفعلية أو تسهيل تسلل تلك السلع للأسواق والمحلات الخاصة.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بالقرى والمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات المقررة خاصة في مجال عدم الإعلان عن الأسعار، والمغالاة غير المبررة في بعض أسعار السلع الأساسية، على أن يتم تنفيذ تلك الحملات على مدار اليوم "صباحاً ومساءً" وامتدادها لأوسع نطاق ،والتي تعطى مردودا إيجابيا لدى المواطنين ، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد ارتفاعا في بعض أسعار السلع أو ندرة بعضها بسبب الظروف الاقتصادية والأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.