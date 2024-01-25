حماة الوطن : كلمة الرئيس باحتفالية عيد الشرطة رسائل مهمة لقضايا محورية

هنأ كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة المركزية للمواطنة بحزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ 72، مضيفا نستلهم من ذكري الاحتفال ما قدمه رجال الوطن من تضحيات وبطولات للحفاظ على أرض الوطن".

وأشاد مصيلحي، بكلمة الرئيس خلال الاحتفال بعيد الشرطة جاءت واضحة وشفافة وصريحة فبعثت العديد من الرسائل الهامة تجاه العديد من الموضوعات التي تشغل بال الرأي العام ومنها الوضع الاقتصادي وموقف مصر تجاه القضية الفلسطينية والذي لا ينكره احد وما تقوم به تجاه القضية من سبل دعم وللحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح مصيلحي، أن تحركات مصر لدعم القضية الفلسطينية رغم التحديات التى تواجهها يؤكد أكاذيب الكيان الصهيوني، فمصر منذ قديم الأزل وموقفها واضح وصريح اتجاه دعم الأشقاء الفلسطينين وإيجاد حل للقضية الفلسطينية.

وتابع مصيلحي " أن مصر رغم تأثرها بتداعيات الأزمة الاقتصادية التى اثرت عليها نتيجة ما شهده العالم من كوارث وتحديات غير مسبوقة والتي منها كوفيد 19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية و العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولكنها لم تتخلي يوما عن دعم اشقاءها، فمصر فى عهد الرئيس السيسي عادت لريادتها للمنطقة العربية".

وأوضح مصيلحي، أن دعوة الرئيس السيسي خلال كلمته لعقد حوار وطني موسع للوضع الاقتصادي الحالي، هو تأكيد على استماع الدولة لكافة الآراء والمقترحات من المتخصصين وتوسيع دائرة الرأي والرأي الآخر، لدعم الدولة وحل المشكله الاقتصادية و ملف الأسعار، مؤكدا أنها خطوة هامة و العمل على ايجاد حلول سريعة لمواجهة زيادة الأسعار.