تفاصيل مصرع 5 أطفال بحريق هائل بمنزل في شبرا الخيمة|شاهد

شهدت منطقة قهوة شرف بحى شرق ثانى شبرا الخيمة حادثا مأساويا حيث لقى 5 أطفال من أسرة واحدة مصرعهم واصيب 2 أخرين فى حريق هائل داخل شقة سكنية بأحد العقارات.

النيران تلتهم محتويات وأجهزة الشقة

كانت عقارب تشير الى الساعة الحادية عشر مساء ، حيث فوجئ الأهالى بإندلاع حريق هائل داخل أحد الشقق السكنية والنيران تلتهم كل شيئ ، وعلى الفور قام الأهالى بإستدعاء قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران واطفاء الحريق وعدم امداده الى المنازل المجاورة.

ورغم المحاولات الا أن القدر كان له رأى أخر حيث لقى 5 أطفال مصرعهم دخل النيران فيما قام الأب بالقفز نت الدور الرابع بعد فشله فى انقاذ أطفاله.

تشيع جثامين الأطفال من مستشفى ناصر العام

من ناحية أخرى سادت حالة من الحزن بين سكان المنطقة وقام الأهالى بتشيع جثامين الأطفال من مشرحة مستشفى ناصر العام لمثواهم الأخير بمقابر أسرهم.

ماس كهربائى فى الثلاجة وراء الحادث

وكانت قد كشفت التحريات الأولية في واقعة مصرع 5 أطفال وإصابة 2 آخرين بحادث حريق منزل بقهوة شرف بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أن ماس كهربائي شب في ثلاجة المنزل أشعل النيران في ستارة المنزل.

وكانت تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من السيطرة على حريق شقة سكنية بالطابق الرابع داخل عقار مكون من 4 طوابق، أمام شركة الغاز بمنطقة شبرا الخيمة، مما أسفر الحريق عن مصرع وإصابة 7 أشخاص من بينهم شخص قفز من الرابع هربًا من النيران، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية اخطارا يفيد باندلاع حريق شقة سكنية في عقار مكون من 4 أدوار بشبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له.

وكشفت التحقيقات أن أسماء المتوفيين والمصابين، في الحريق هم "فاطمة محمد السيد" 10 سنوات، وفرح أشرف، 7 سنوات، وعلى أشرف، 10 سنوات، ورقية محمود 17 عام، وريتاج أشرف، 12 عام، وبدور يوسف 13 عام وتم نقلهم لمستشفى ناصر العام للعلاج.

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