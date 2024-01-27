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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مفاجأة| لاعب قاد منتخب إسرائيل يشارك بصفوف فلسطين في كأس آسيا.. الاحتلال وصفه بـ “الخائن"

اللاعب عطا جابر
اللاعب عطا جابر

في أحداث مفاجئة لا تصدق، أصبح اللاعب عطا جابر، حامل الجنسية الإسرائيلية، محل جدل واسع بعد مشاركته كجزء من فريق منتخب فلسطين في بطولة كأس آسيا 2024 المقامة حاليا في قطر. 

هذا الظهور أثار موجة من التعليقات والتحليلات في الوسائط الاجتماعية ووسائل الإعلام.
 

جدل الجنسية

وتعتبر مشاركة جابر الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية في صفوف منتخب فلسطين أمرًا غير مسبوق، وأثارت هذه الخطوة ردود فعل قوية من قبل الجانب الإسرائيلي. حيث وصف وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهار، جابر بـ"الخائن"، مطالبًا بسحب الجنسيه الإسرائيلية منه. 

وهذا الجدل يضفي على البطولة طابعًا فريدًا ويجعلها محط أنظار العديد من المشجعين.
 

عطا جابر

فلسطين الإسرائيلي الجنسية الإسرائيلية عطا جابر منتخب فلسطين كأس آسيا الإنجاز الرياضي

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