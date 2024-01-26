بشير التابعي يكشف مفاجأة بشأن محمد صلاح: اتحاد الكرة إتفق مع ليفربول

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق، أن رامي عباس وكيل محمد صلاح لاعب منتخب مصر، كان يوجه رسالة معينة لبعض الأشخاص الذين كان من المفترض أن يكونوا داعمين للاعب حاليًا، مشيرًا إلى أنه من الواضح أن ليفربول اتفق مع اتحاد الكرة على استدعاء اللاعب في أي وقت.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "بالتأكيد محمد صلاح لن يقبل ما يقوله وكيل أعماله مطلقًا، واللاعب رغم الهجوم ضده كان حريصا على عدم الحديث بشكل حاد، والآن علينا أن نهدئ خصوصا بعد الصعود لدور الستة عشر ولدينا مواجهات هامة".

وأضاف: "بالتأكيد، روي فيتوريا والجهاز الفني بالكامل هو من يعلم كل شئ عن البعثة وهو مسئول عن تحديد موعد السفر إلى مدينة سان بيدرو".

وأكمل: "فيتوريا لم يظهر في مباريات قوية مطلقا سوى مواجهتين وديتين أمام بلجيكا والجزائر".